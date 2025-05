Promega Madison obtiene la certificación ISO 14001 de gestión medioambiental

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--may. 7, 2025--

Promega Corporation anunció el día de hoy que su sede de Madison (Wisconsin) obtuvo la certificación ISO 14001:2015, una norma reconocida a nivel internacional para sistemas de gestión medioambiental. Esta certificación refleja el compromiso de larga data que tiene el fabricante de biotecnología con la gestión medioambiental y la sostenibilidad.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250505921695/es/

Promega Madison has achieved ISO 14001:2015 certification for its environmental management system. Promega announced the certification in its annual Corporate Responsibility Report, which also features sustainability metrics and details on how the biotechnology manufacturer supports scientists, employees and communities.

"Durante más de 45 años, Promega se ha dedicado a la gestión medioambiental y a las prácticas sostenibles dentro de la industria de las ciencias de la vida", afirma Jaime Dwight, director de salud y seguridad medioambiental y sustancias controladas. "Esta certificación plasma el esfuerzo que invertimos en fomentar una cultura de responsabilidad medioambiental, garantizar el cumplimiento medioambiental, así como también promover la mejora continua en todas nuestras operaciones".

Promega anunció la certificación en su 2025 Corporate Responsibility Report (Informe de Responsabilidad Corporativa 2025), que se publicó el día de hoy en el sitio web de la empresa. Además de las métricas de sostenibilidad, el informe detalla cómo Promega brinda apoyo a los científicos, los empleados y las comunidades.

Certificación ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 es una norma reconocida a nivel internacional para sistemas de gestión medioambiental. Brinda un marco para que las organizaciones identifiquen, gestionen, controlen y mejoren su comportamiento medioambiental. La norma ayuda a las empresas a reducir los residuos, cumplir con la normativa y minimizar su impacto ambiental, al mismo tiempo que mejora los esfuerzos de sostenibilidad.

Para obtener esta certificación, Promega demostró un sólido sistema de gestión medioambiental que implica el cumplimiento de los requisitos de conformidad medioambiental, la mitigación del impacto medioambiental de nuestras operaciones y el compromiso de liderazgo con las mejores prácticas sostenibles. Una revisión exhaustiva que realizaron auditores independientes confirmó los esfuerzos que realiza la empresa en estas áreas.

Ejemplos de iniciativas medioambientales de Promega

Diseño de productos innovadores que incorporan la química verde y la estabilidad del envío a temperatura ambiente.

Un compromiso mundial de abastecerse de electricidad 100 % renovable para finales del año 2025.

Programas que impulsan los empleados, como la recolección y el reciclaje de películas de plástico.

Compostaje in situ para apoyar el jardín de la empresa utilizando residuos de alimentos y de jardinería.

Informe de Responsabilidad Corporativa 2025

Desde el año 2008, Promega publica todos los años un Informe de Responsabilidad Corporativa en el que detalla sus avances en cuanto a la sostenibilidad, el impacto de los productos, el bienestar de los empleados, así como también el compromiso que tiene con la comunidad. Entre los aspectos más destacados del informe de este año se incluyen los siguientes:

Apoyo a jóvenes científicos: los "Promega Rising Researchers Scientific Innovation Awards" honran a estudiantes de doctorado excepcionales de todo el mundo con recursos, tutoría y una visita a Promega Madison.

Retribución a las comunidades: la iniciativa "Promega in Action" ofrece a los empleados con sede en Madison la oportunidad de recibir hasta 40 horas de tiempo libre remunerado para trabajar como voluntarios en una organización sin fines de lucro que ellos elijan.

Inversión en investigación e innovación: Promega invirtió el 13,8 % de sus ingresos en I+D en el año 2024, impulsando avances en el descubrimiento de medicamentos, imágenes de bioluminiscencia y metabolismo celular.

El Informe de Responsabilidad Corporativa 2025 contiene además información adicional sobre cómo Promega considera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas tanto en sus prácticas como en sus acciones.

Lea el último Informe de Responsabilidad Corporativa aquí.

Acerca de Promega Corporation

Promega Corporation es líder en el suministro de soluciones innovadoras y asistencia técnica a la industria de las ciencias de la vida. La cartera de más de 4000 productos de la empresa respalda una serie de trabajos de ciencias de la vida en ámbitos como la biología celular; el análisis de ADN, ARN y proteínas; el desarrollo de medicamentos; la identificación humana y el diagnóstico molecular. Estas herramientas y tecnologías crecieron dentro de su aplicación durante los últimos 45 años y hoy en día las utilizan científicos y técnicos en laboratorios de investigación académica y gubernamental, medicina forense, productos farmacéuticos, diagnóstico clínico y pruebas veterinarias, agrícolas y medioambientales. Promega tiene su sede central en Madison, WI, EE. UU., y cuenta con sucursales en 16 países y más de 50 distribuidores en todo el mundo. Puede obtener más información en promega.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250505921695/es/

CONTACT: Penny Patterson

VP, Asuntos corporativos

Promega Corporation

Teléfono: (608) 274-4330

Correo electrónico:penny.patterson@promega.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA WISCONSIN

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) HEALTH ENVIRONMENT SUSTAINABILITY GENERAL HEALTH BIOTECHNOLOGY

SOURCE: Promega Corporation

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 05/07/2025 12:00 AM/DISC: 05/06/2025 11:59 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250505921695/es