Promotor cancela el partido Barça-Villarreal en Miami, según LA NACION

MADRID, 21 oct (Reuters) - El partido que se iba a celebrar entre el Barcelona y el Villarreal en Miami fue cancelado por su promotor tras las fuertes críticas recibidas en España, informó LaLiga el martes.

El encuentro, programado en el Hard Rock Stadium el 20 de diciembre, iba a ser el primer encuentro de LaLiga fuera de España y el primero de la liga europea celebrado en el extranjero.

“LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, dijo la organización del torneo en un comunicado.

Además, lamentó profundamente que el proyecto, que para la competición representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante.

“La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición”, dijo. (Reporte de Fernando Kallas, edición de Ed Osmond, edición en español de Raúl Cortés Fernández)