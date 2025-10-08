Promotores de ILP contra el blindaje legal de la tauromaquia critican la "cobardía" del PSOE: "Responderemos con fuerza"

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La abogada Cristina Ibáñez, integrante de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi Cultura' que busca acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, ha tildado al PSOE de "cobarde" por abstenerse este martes en el Congreso y propiciar así que el Pleno rechazara la tramitación del texto, una propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos.

"Me sorprende que se hayan dejado llevar por la crítica del sector taurino y que se hayan acobardado de esta manera, me parece un escándalo", ha criticado en declaraciones a Europa Press. La iniciativa ha contado con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos. Ibáñez ha señalado que la abstención del PSOE ha sido "una sorpresa horrible" y ha indicado que se sienten "absolutamente traicionados", al igual que los ciudadanos que respaldaron la ILP con su firma.

"Lo que se votaba ayer era una simple toma en consideración (...), que hayan negado esto es antidemocrático, anticonstitucional", ha denunciado Ibáñez. Además, ha vuelto a resaltar que el debate que pretendía introducir el texto no era si una está a favor de los toros o en contra. "Se trataba de que en 2013 hubo un atropello de competencias (...) y sólo queríamos devolver a la situación al momento anterior a ese", ha subrayado, en referencia a la ley de ese año que reguló la tauromaquia como patrimonio cultural.

Al margen de ello, la promotora ha adelantado que van a responder "con fuerza" con un "plan B" y ha confirmado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, está hablando con ellos para volver a llevar la ILP al Congreso. "Esas firmas están ahí y van a seguir ahí, ese respaldo social es una herramienta muy poderosa que vale, ya no se puede utilizar en forma de ILP, pero se puede usar de otra forma legislativamente hablando. Vamos a ver qué podemos hacer", ha explicado.