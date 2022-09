Pronóstico incierto para el León de Oro de la Mostra de Venecia

Filmes políticos, historias macabras, dramas familiares figuran entre las películas favoritas al León de Oro de la Mostra de Venecia que se otorga este sábado y cuyo pronóstico resulta este año muy incierto.

En total 23 películas, todas estrenos mundiales, concursan por el máximo galardón, en una edición particularmente marcada por filmes largos, con historias íntimas, originales y casi todas protagonizadas por brillantes actores.

Entre las favoritas figura el conmovedor "Argentina, 1985" de Santiago Mitre con un elogiado Ricardo Darín en el papel del fiscal Julio Strassera, encargado del juicio contra las Juntas Militares (1976-1983).

Tienen opciones "The Banshees of Inisherin" del angloirlandés Martin McDonagh y "Bones and All" del italiano Luca Guadagnino, según el puntaje de los críticos internacionales e italianos publicado por el diario del festival Ciak.

El jurado, presidido por la actriz estadounidense Julianne Moore, deberá desvelar a los ganadores durante una ceremonia en la noche en el Palacio del Cine.

Como un gesto fuertemente político, el mundo del cine podría otorgar el León de Oro al iraní Jafar Panahi (ya galardonado en 2000 con "El círculo"), el único cineasta en competición que no ha podido pisar la alfombra roja, debido a que se encuentra encarcelado desde julio por el régimen islamista.

En "No Bears", el cineasta se burla de la censura y a la vez hace un retrato de su condición de artista perseguido.

- Darín, Giménez Cacho y Ana de Armas, entre los elogiados -

Entre los candidatos a los premios a la mejor actuación figura el dúo Colin Farrell / Brendan Gleeson por su papel de amigos inseparables que no se soportan más en una perdida isla irlandesa.

También el mexicano Daniel Giménez Cacho forma parte de la lista por su interpretación en "Bardo", de su compatriota Alejandro González Iñárritu, cuyo extenso filme de tres horas ha dividido a la crítica.

Destaca la estrella cubana-española Ana de Armas, alabada por su interpretación de Marilyn Monroe en "Blonde".

Producida por el gigante de la industria audiovisual Netflix, la película, en parte filmada en blanco y negro, no será proyectada en las salas de cine.

El jurado podría ser sensible a un género completamente diferente y premiar a "All The Beauty and the Bloodshed", un documental sobre la vida de la fotógrafa Nan Goldin, reina del "underground" de Nueva York en los años 70/80, que aborda su lucha contra los opiáceos en Estados Unidos, cuyo abuso se ha cobrado cientos de miles de vidas.

La película está firmada por Laura Poitras, la confidente de los denunciantes Edward Snowden y Julian Assange.

Entre las películas con mensaje político figura "Athena", del francés Romain Gavras, sobre la insurrección en un barrio de la periferia de París.

Otras actuaciones femeninas notables han sido las de Cate Blanchett, por su papel de directora de orquesta en "Tar" y la de Trace Lisette por "Monica".

Esta última sería la primera vez que una actriz transgénero reciba un premio de ese nivel, un mensaje a favor de la inclusión.

En las últimas ediciones, filmes que han triunfado en la Mostra han obtenido el Óscar, entre ellos "Nomadland" (2020), "Joker" (2019), "Roma" (2018) y "La forma del agua" ("The Shape of Water", 2017), confirmando que Venecia se ha convertido en el trampolín para una exitosa carrera en Estados Unidos.

Kv/es