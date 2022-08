Propaganda electoral con trabajador sexual baleado causa polémica en Chile

El testimonio de un trabajador sexual que optó por no denunciar a un cliente que lo atacó a tiros suscitó polémica en Chile, tras emitirse como parte de la campaña que llama a rechazar la nueva Constitución en el plebiscito que se realizará en dos semanas.

El spot de la controversia, que fue emitido en televisión el domingo en horario estelar, llama a no aprobar la nueva propuesta de Constitución, que está "hecha con rabia".

Después de narrar su experiencia de recibir un disparo en una pierna por un cliente al que le reclamó un dinero, el trabajador sexual que se identifica como Alejandro/Matilde cuenta que pensó en el hijo del agresor y decidió no denunciar ante la policía.

"Si nos quisiéramos más no me habrían disparado; si en Chile nos quisiéramos más no habrían tantos crímenes; si en Chile nos quisiéramos más no aprobaríamos el texto que escribió la Convención Constituyente", dice el hombre en el spot.

"¿Qué iba a pasar con ese cabro (niño) si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente. Fue como mi primer acto de amor. Hoy soy una persona en paz. (...) Por eso mismo no me trago la Constitución hecha con rabia", agrega.

El texto de la Constitución, cuya redacción fue hecha por los miembros de la Convención Constituyente, en su mayoría independientes de izquierda, será votado el próximo 4 de septiembre para decidir si reemplaza al que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tras la emisión del spot, el gobierno anunció este lunes que presentaría una queja ante el Consejo Nacional de Televisión.

"Relativizar agresiones tan graves, como una que podría haber terminado en un homicidio, es preocupante", dijo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

"Es una señal preocupante que se llame a no denunciar", agregó.

Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) afirmó que el testimonio promueve "la violencia y el silencio de las víctimas frente a los delitos" y solicitó al gobierno recopilar antecedentes e intervenir "en torno a un caso de violencia extrema".

"Esto no es un acto de amor, es una utilización inmoral de un eslogan político", dijo el encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez.

Horas más tarde, Alejandro Matilde difundió un video bajo el nombre de Víctor Merino en el que afirmó que su testimonio era "real" y que perdonar "es un derecho" que nadie tiene derecho a cuestionarle.

En tanto, los encargados de los spots de la campaña del rechazo a la Constitución emitieron un comunicado en que solicitaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) "no emitir nuevamente el testimonio".

pa/msa/atm/ll