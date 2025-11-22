Propietario del Daily Mail llega a acuerdo por £500 millones por The Telegraph

22 nov (Reuters) -

El propietario del Daily Mail, DMGT, anunció el sábado que alcanzó un acuerdo por 500.000.000 de libras esterlinas (US$650.000.000) para comprar el periódico rival The Telegraph, en una operación que crearía uno de los grupos mediáticos de derechas más poderosos de Reino Unido.

El acuerdo se produce una semana después de que la empresa estadounidense de inversión privada RedBird Capital Partners retirara su oferta por The Telegraph, uno de los mayores periódicos británicos. Una fuente cercana a RedBird dijo a Reuters que la oposición interna sostenida de altos cargos de la redacción de The Telegraph le había llevado a retirarse.

Personas cercanas a las conversaciones dijeron que la transacción estaba valorada en unos 500.000.000 de libras. El Financial Times dijo que el precio se había fijado para reembolsar el dinero gastado por el consorcio liderado por RedBird.

Las partes han entrado en un periodo de exclusividad para ultimar los términos de la transacción y preparar las presentaciones regulatorias necesarias, que esperan que se produzcan con rapidez.

The Telegraph no respondió inmediatamente a la petición de Reuters de hacer comentarios.

Un portavoz de RedBird IMI dijo: "DMGT y RedBird IMI han trabajado rápidamente para alcanzar el acuerdo anunciado hoy, que se presentará en breve al secretario de Estado".

