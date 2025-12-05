Propietario estadounidense de gran empresa agrícola rusa dice que no planea venderla

Por Gleb Bryanski

MOSCÚ, 5 dic (Reuters) - La empresa estadounidense NCH Capital dijo el viernes que no tiene planes de vender al importante productor agrícola ruso AgroTerra, después de que el jefe del segundo banco más grande de Rusia dijera que estaba en conversaciones para comprar la firma.

AgroTerra fue puesta bajo gestión estatal temporal por un decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, en abril de 2024.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas han confiscado o puesto bajo gestión estatal activos por valor de unos US$50.000 millones a propietarios rusos y extranjeros, en la mayor redistribución de propiedades desde la campaña de privatizaciones que siguió al colapso de la Unión Soviética.

El martes, Andrei Kostin, presidente ejecutivo de VTB, dijo que el banco estaba en conversaciones para comprar AgroTerra, uno de los 20 mayores terratenientes agrícolas de Rusia. Afirmó que el banco ya estaba ayudando al Estado a gestionar sus activos.

Sin embargo, en una declaración a Reuters, NCH dijo que NCH Agribusiness Partners, un fondo de capital privado propiedad de un grupo de inversores institucionales estadounidenses y gestionado por NCH Capital, con sede en Nueva York, "no tiene planes de vender AgroTerra y no está en negociaciones con ninguna parte en relación con una posible venta".

La reticencia de NCH a vender sus activos rusos a VTB puede afectar a las ambiciones del banco de construir un gigante nacional de agricultura para Rusia.

En una entrevista concedida a Reuters esta semana, Kostin dijo que VTB tenía previsto crear un gran holding agrícola a partir de los activos que ha adquirido. El banco compró activos agrícolas previamente nacionalizados en regiones del sur en diciembre de 2024.

AgroTerra opera en varias regiones centrales, cultiva 265.000 hectáreas y gestiona 19 elevadores de grano con capacidad para almacenar hasta 500.000 toneladas métricas de grano. NCH dijo que NCH Agribusiness Partners creó la empresa desde cero en 2008.

"Desde abril de 2024, NCH Agribusiness Partners no ha tenido acceso a la información relativa a las operaciones de AgroTerra, ni ha participado en la toma de decisiones relativas a sus actividades", dijo NCH.

"Antes de la imposición de la administración temporal, AgroTerra estaba operando con éxito y en pleno cumplimiento de las leyes aplicables, sin intención de salir del mercado", añadió.

VTB es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y tiene cientos de millones de dólares en activos congelados en Occidente como consecuencia de ello.

Kostin dijo que el nuevo holding, cuya creación podría llevar hasta cinco años, se centraría en el procesamiento nacional de cereales y otros productos, y sugirió que podría venderse más adelante.