Propietarios de condominios en Florida recibirán alivio financiero con nueva ley

Los residentes de Florida que enfrentan el alto costo de las reparaciones a sus condominios recibirán un alivio financiero bajo una nueva ley firmada el lunes por el gobernador republicano Ron DeSantis.

La nueva medida otorga a las asociaciones de propietarios de condominios más flexibilidad en cómo acumular sus fondos de reserva y alivia algunos requisitos para las evaluaciones de seguridad.

La aprobación llegó el día antes del cuarto aniversario del colapso parcial de Champlain Towers South, que mató a 98 personas en Surfside en 2021. La nueva ley entra en vigor el 1 de julio y busca reformar una ley de seguridad de condominios aprobada en 2022 a raíz de ese desastre.

Hablando en la firma del proyecto de ley el lunes en Clearwater, el senador estatal republicano Ed Hooper dijo que la ley de 2022 buscaba garantizar que nunca hubiera otro colapso como el de Surfside. En retrospectiva, comentó que algunos de los requisitos promulgados probablemente fueron una reacción exagerada, que los legisladores ahora esperan corregir.

"Ahora es el momento de hacer el cambio", expresó Hooper. "Las personas mayores están perdiendo sus condominios porque no podían permitirse el aumento en sus cuotas mensuales (de reparación). Eso está mal".

Los propietarios de condominios en Florida enfrentaron costos crecientes bajo la ley de 2022, que requiere que las asociaciones de condominios tengan reservas suficientes para cubrir reparaciones importantes. A raíz del desastre de Surfside, algunos residentes se vieron sorprendidos por las elevadas tarifas impuestas para cubrir años de gastos de mantenimiento diferido necesarios para que sus edificios cumplieran con la legislación de 2022.

Los crecientes costos para cubrir renovaciones y acumular fondos de reserva han agobiado a los residentes en el sur de Florida, especialmente a los jubilados y aquellos que viven con ingresos fijos.

Los propietarios de condominios a lo largo de la costa suroeste del estado recibieron además el golpe de los huracanes del año pasado, que azotaron las comunidades costeras en el área de Tampa Bay y forzaron renovaciones y reparaciones adicionales.

"Es un trabajo de tiempo completo para mí llevar un seguimiento de esto", expresó el propietario de un condominio, Earle Cooper, sobre las reparaciones en su edificio en Belleair. "Los huracanes solo multiplican los problemas".

La nueva medida permite a ciertas asociaciones de condominios financiar sus reservas a través de un préstamo o línea de crédito. También otorga a los residentes mayor flexibilidad para pausar los pagos en sus fondos de reserva mientras priorizan las reparaciones necesarias y extiende el plazo para que las asociaciones completen estudios de integridad estructural. Algunos edificios más pequeños estarán exentos de tener que realizar esos análisis.

"Creo que esto proporcionará alivio", manifestó DeSantis.

"Creo que esto proporcionará alivio", manifestó DeSantis.

Pero en la medida en que sea necesario hacer algunos ajustes el próximo año cuando la legislatura se reúna nuevamente, debemos estar dispuestos a hacerlo.