Propietarios de la NFL debatirán nuevamente el 'tush push' y propuestas de playoffs y flag football

El destino del "tush push" volverá a estar en el foco de la discusión, así como el viejo criterio de la NFL de otorgar a los campeones de división con registros mediocres la ventaja de jugar en casa durante los playoffs.

Habrá un nuevo tema también cuando los propietarios de equipos de la NFL se reúnan el martes y miércoles en la sede de los Vikings de Minnesota, después de que la liga emitiera una propuesta que permitiría a sus jugadores participar en el fútbol bandera (flag football) cuando el deporte haga su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

"Hay más trabajo por hacer allí", dijo Jeff Miller, ejecutivo de la NFL, cuando se lanzó la propuesta del fútbol bandera la semana pasada. "Ciertamente será un tema importante de conversación. ... Espero que sea una conversación atractiva y robusta sobre ese tema".

El "tush push", la famosa jugada de Filadelfia ha sido un tema de conversación durante años. Alcanzó un nuevo nivel cuando los propietarios acordaron considerar una propuesta de Green Bay para prohibir la jugada de corta distancia que ha ayudado a los Eagles a ganar un Super Bowl —la pasada temporada— y alcanzar otro.

Los propietarios estaban listos para votar el mes pasado, pero en su lugar pospusieron el tema para más discusión sobre una jugada donde Jalen Hurts recibe el balón en un "quarterback sneak" mientras dos o tres jugadores se alinean detrás de él para intentar empujarlo más allá de la línea de primer down o hacia la zona de anotación.

Los Eagles comenzaron a usar la jugada en 2022. Buffalo fue uno de varios equipos que también la incluyeron en su libro de jugadas, pero ningún equipo ha igualado la tasa de éxito de Filadelfia.

"Definitivamente hay algunas personas que tienen preocupaciones de salud y seguridad, pero hay tantas personas que tienen preocupaciones sobre el deporte", dijo el mes pasado el presidente del Comité de Competencia de la NFL, Rich McKay. "Así que no diría que fue por un video o discusión particular de salud y seguridad. Fue mucho más sobre la jugada, la estética de la jugada, si es parte de lo que el football ha sido tradicionalmente, o si es más una jugada de rugby".

Ha sido una garantía virtual que Filadelfia use la jugada en cuarta y una, y a veces incluso cuando necesita dos yardas en cuarto down.

"No hay datos que muestren que no es una jugada muy segura, o de lo contrario no estaríamos impulsando el 'tush push'", dijo el propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie.

Detroit ha propuesto deshacerse de un sistema de playoffs donde los campeones divisionales obtienen los cuatro primeros puestos en cada conferencia independientemente de su récord.

La propuesta original de los Lions tenía a los equipos en cada conferencia clasificados del uno al siete según sus registros, con los cuatro campeones de división aún garantizando plazas en la postemporada. También ha habido discusión sobre dejar la ronda de comodines igual y reordenar para los playoffs divisionales.

El sistema actual ha llevado a bastantes situaciones donde equipos de comodines con registros mucho mejores se vieron obligados a jugar en calidad de visitantes contra un campeón de división clasificado en cuarto lugar.

La temporada pasada ofreció un ejemplo, cuando Minnesota terminó un juego detrás de los Lions con marca de 14-3 en la NFC Norte y tuvo que jugar en casa del campeón de la NFC Oeste, los Rams de Los Ángeles (10-7). Éstos últimos ganaron 27-9.

Durante la temporada 2010, Nueva Orleans era el campeón defensor del Super Bowl con un récord de 11-5 pero no ganó la NFC Sur. Los Saints tuvieron que visitar a Seattle, el campeón de la NFC Oeste que terminó 7-9 pero tenía una de las mejores ventajas de local en la liga. Los Seahawks ganaron 41-36.

La NFL ha estado haciendo un gran esfuerzo en el fútbol bandera con la esperanza de aumentar la participación juvenil y las oportunidades para las mujeres en el deporte. La liga jugó un papel importante para asegurarse de que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fueran los primeros con "tocho bandera" en su programa, con eventos para hombres y mujeres.

Varios jugadores estrella, incluido el quarterback de Kansas City, Patrick Mahomes, y el receptor de Miami, Tyreek Hill, han expresado interés en el pasado en participar en los Juegos Olímpicos. El corredor de Minnesota, Aaron Jones, se mostró entusiasmado cuando se le preguntó el mes pasado sobre la posibilidad.

"Me encantaría absolutamente. Cada otro deporte tiene la oportunidad de ganar una medalla de oro", dijo Jones. "Y si no estás sirviendo a tu país en el ejército, siento que ese es el otro mayor honor".

La propuesta permitiría que solo un jugador por equipo de la NFL sea seleccionado por un país para los Juegos Olímpicos además del jugador internacional designado de cada equipo.

También proporciona protección contra lesiones y crédito en el tope salarial en caso de lesiones y requiere estándares mínimos para los equipos médicos y las superficies de juego.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.