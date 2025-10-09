Propietarios del Burnley adquieren la mayoría del Espanyol

9 oct (Reuters) - Los propietarios estadounidenses del equipo de fútbol Burnley, de la Premier League inglesa, han acordado la compra mayoritaria del Espanyol, de LaLiga, anunció el jueves el equipo español.

Velocity Sports Partners, dirigida por el empresario estadounidense Alan Pace, ha cerrado un acuerdo por el Espanyol valorado en 200 millones de euros (US$232,32 millones), según informan los medios de comunicación británicos. El acuerdo pone fin a nueve años de propiedad del club por parte del conglomerado chino Rastar Group.

“El fútbol siempre ha pertenecido a su gente”, dijo Pace, que ha sido presidente del Burnley desde 2020. “Nuestro papel no es reemplazar el legado, sino construir sobre él, con cuidado, claridad y propósito. No es una cuestión de propiedad, sino de gestión”.

Pace hizo hincapié en que tanto el Espanyol como el Burnley mantendrían sus identidades únicas, sus estructuras de liderazgo y su independencia. “El Burnley seguirá siendo el Burnley. El Espanyol seguirá siendo el Espanyol”, afirmó.

El Espanyol tiene una rica historia en el fútbol español, ya que fue fundado en 1900. El club ha pasado la mayor parte de su existencia en LaLiga y cuenta con una afición apasionada.

(1 = 0,8609 euros)