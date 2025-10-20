Propone medidas comerciales contra Nicaragua por políticas laborales
20 oct (Reuters) -
El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso el lunes aranceles y otras medidas contra Nicaragua tras considerar que las políticas y acciones de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, humanos y fundamentales no son razonables y afectan el comercio estadounidense.
"Como resultado de la determinación de que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua son procesables, el Representante Comercial de Estados Unidos ha propuesto una serie de medidas de respuesta", dijo su oficina en un comunicado.
El USTR también propuso suspender todos los beneficios de Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, de inmediato o en forma escalonada durante 12 meses, según el comunicado.
(Reporte de David Lawder, Christian Martínez e Ismail Shakil)
