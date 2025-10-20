LA NACION

Propone medidas comerciales contra Nicaragua por políticas laborales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Propone medidas comerciales contra Nicaragua por políticas laborales
Propone medidas comerciales contra Nicaragua por políticas laborales

20 oct (Reuters) -

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso el lunes aranceles y otras medidas contra Nicaragua tras considerar que las políticas y acciones de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, humanos y fundamentales no son razonables y afectan el comercio estadounidense.

"Como resultado de la determinación de que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua son procesables, el Representante Comercial de Estados Unidos ha propuesto una serie de medidas de respuesta", dijo su oficina en un comunicado.

El USTR también propuso suspender todos los beneficios de Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, de inmediato o en forma escalonada durante 12 meses, según el comunicado.

(Reporte de David Lawder, Christian Martínez e Ismail Shakil)

LA NACION
Más leídas
  1. Trueno: su colaboración y gira con Gorillaz, su nuevo show en Ferro y el grande del rock local al que le regaló su vinilo
    1

    Trueno: su colaboración y gira con Gorillaz, su nuevo show en Ferro y el grande del rock local al que le regaló su vinilo

  2. Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser dueños de los millones que generó $LIBRA
    2

    Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA

  3. Dónde voto en CABA en las elecciones del domingo 26 de octubre
    3

    Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025

  4. La zona con proyectos millonarios, diseño de autor, arte y gastronomía
    4

    El nuevo triángulo del lujo porteño: la zona con proyectos millonarios, diseño de autor, arte y gastronomía

Cargando banners ...