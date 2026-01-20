Proponen al croata Boris Vujcic como próximo vicepresidente del BCE

Por Jan Strupczewski y Balazs Koranyi

BRUSELAS/FRÁNCFORT, 20 ene (Reuters) - El croata Boris Vujcic fue nominado formalmente el lunes como próximo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), con lo que se convertiría en la primera persona del antiguo bloque comunista que logra un puesto en el consejo de la institución financiera más importante del bloque.

Tras asegurarse el apoyo de los 21 ministros de Finanzas de la zona euro, se espera que Vujcic tome el relevo del español Luis de Guindos el 1 de junio, convirtiéndose en el número dos del BCE por detrás de Christine Lagarde en un momento relativamente tranquilo, con la inflación en el objetivo y los cambios en los tipos de interés ni siquiera en la agenda.

La decisión también da a una de las economías más pequeñas de Europa la oportunidad de ocupar un alto cargo en el BCE, una relativa rareza para una institución que ha estado dominada por los cuatro países más grandes del bloque desde su creación hace más de un cuarto de siglo.

CODICIADOS PUESTOS EN 2027

No obstante, los observadores del BCE afirman que la vicepresidencia no es uno de los puestos más codiciados y que los países más grandes de Europa ni siquiera se presentaron al concurso, ya que centran su atención en puestos más importantes que se avecinan el año que viene.

Los puestos de presidente, economista jefe y director de operaciones de mercado quedarán vacantes el año que viene, y se espera que Alemania, España y Francia participen en la carrera, continuando así su dominio del BCE.

TERCER GOBERNADOR

Vujcic, de 61 años, que ahora cumple su tercer mandato como gobernador del banco central de Croacia, es un economista formado en política monetaria que supervisó la adhesión de su país a la zona del euro en 2023, lo que la convirtió en la vigésima economía en hacerlo y el segundo miembro más reciente después de Bulgaria.

Antiguo profesor universitario, Vujcic es considerado un partidario moderado del endurecimiento de la política monetaria que ha advertido sistemáticamente contra los riesgos de inflación persistentes y ha abogado por una relajación gradual de la política monetaria para asegurarse de que las presiones sobre los precios se extinguen por completo.

Gobernador o vicegobernador desde hace más de 25 años, también desempeñó un papel decisivo en la negociación de la adhesión de Croacia a la Unión Europea en 2013.

Aunque el nombramiento aún está sujeto a un proceso de confirmación, se trata en gran medida de una formalidad, ya que los jefes de Gobierno toman la decisión final y normalmente confirman la elección de sus ministros de Finanzas.

Es probable que el Parlamento Europeo plantee objeciones, sobre todo de género, ya que los hombres constituyen 25 de los 27 miembros del Consejo de Gobierno del BCE, pero sus diputados no pueden detener el proceso de selección.

El vicepresidente es responsable del análisis de la estabilidad financiera y sustituye al presidente cuando es necesario. Otros candidatos al puesto incluían al letón Martins Kazaks, al finlandés Olli Rehn, al portugués Mário Centeno, al estonio Madis Muller y al lituano Rimantas Sadzius.

(Edición de Hugh Lawson, edición en español de Jorge Ollero Castela)