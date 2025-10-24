Propuesta de carrera mundial para elegir al jefe de la ONU, lo que podría molestar a América Latina

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 24 oct (Reuters) - Estados Unidos dijo el viernes que consideraría candidatos de todo el mundo para ser el próximo secretario general de la ONU, una medida que podría irritar a los países latinoamericanos que creen que es el turno de que uno de los suyos encabece el organismo mundial.

El 10º secretario general de la ONU será elegido el año que viene para un mandato de cinco años a partir del 1 de enero de 2027. El cargo rota tradicionalmente entre regiones y la siguiente en la lista es América Latina y el Caribe.

"Creemos que el proceso de selección de un cargo tan importante debe basarse exclusivamente en los méritos y contar con un grupo de candidatos lo más amplio posible", dijo la embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea.

"Con esto en mente, Estados Unidos invita a candidatos de todas las agrupaciones regionales".

La carrera comenzará formalmente cuando los 15 miembros del Consejo de Seguridad y el presidente de los 193 miembros de la Asamblea General envíen una carta conjunta a finales de este año solicitando candidaturas. Los candidatos son propuestos por un Estado miembro de la ONU.

"Mantenemos la esperanza de que durante este proceso se reconozca debidamente la experiencia y los perfiles de liderazgo del mundo en desarrollo para este puesto vital, en particular de la región de América Latina y el Caribe", dijo el viernes ante el Consejo de Seguridad el embajador adjunto de Panamá ante la ONU, Ricardo Moscoso.

Panamá tiene un mandato de dos años en el Consejo.

En última instancia, las cinco potencias permanentes con derecho a veto del Consejo -Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos- tienen que ponerse de acuerdo sobre un candidato.

EL MERITO ANTES QUE EL GENERO", SEGUN RUSIA

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo a Reuters que es una tradición, no una regla, que el cargo de secretario general se rote entre regiones.

"Los latinoamericanos tienen toda la razón moral para reclamar este mandato, pero eso no impide que candidatos de otras regiones se presenten si quieren", dijo. "Mi criterio es el mérito".

"No me importa que lo gane una mujer por sus méritos, pero el mérito es lo primero. El mérito está por encima del género", afirmó Nebenzia.

Existe una creciente presión para que Naciones Unidas elija a la primera mujer secretaria general.

"Después de 80 años, hace tiempo que es hora de que una mujer esté al frente de esta organización", dijo la embajadora de Dinamarca ante la ONU, Christina Markus Lassen.

Dinamarca también cumple un mandato de dos años en el Consejo.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "reconoce que tiene una oportunidad real de dar forma al futuro de la ONU con la elección del próximo líder", dijo el director de International Crisis Group en la ONU, Richard Gowan.

"Irónicamente, muchos de los que están dentro de la ONU estarían de acuerdo en que necesitamos un proceso basado en el mérito, pero les preocupará si Estados Unidos busca un buen multilateralista o alguien que se centre en reducir aún más la ONU", dijo Gowan.

"Pero yo no descartaría a los latinoamericanos. Presionarán muy duro como bloque para asegurarse de que éste sea su momento", agregó.

Aunque la carrera no ha comenzado formalmente, Chile ha dicho que postulará a la expresidenta Michelle Bachelet, y Costa Rica planea promover a la exvicepresidenta Rebeca Grynspan. (Reportaje de Michelle Nichols; Edición de Howard Goller. Editado en español por Natalia Ramos)