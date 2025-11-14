Propuesta de EEUU en la ONU para fuerza de estabilización en Gaza enfrenta críticas

NACIONES UNIDAS (AP) — Una propuesta de Estados Unidos para proporcionar un mandato de Naciones Unidas para una fuerza internacional de estabilización en Gaza enfrentó la oposición de Rusia, China y algunos países árabes, que han expresado inquietud sobre una junta aún por establecer que gobernaría temporalmente el territorio y la falta de un papel transitorio para la Autoridad Palestina.

Los chinos y los rusos, ambos con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, han solicitado que la “Junta de Paz” incluido en el plan de alto el fuego del presidente Donald Trump sea eliminada por completo de la resolución, según cuatro diplomáticos de la ONU informados sobre el asunto que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizado a informar al respecto.

En el último borrador publicado el miércoles por la noche y obtenido por The Associated Press, Estados Unidos mantiene el lenguaje en torno a la junta mientras proporciona un mayor compromiso con la autodeterminación palestina, aunque el lenguaje sigue siendo vago.

Si bien algunas de las respuestas a la propuesta de Estados Unidos reflejan las negociaciones típicas entre países, con idas y vueltas y revisiones en el lenguaje, la objeción a la junta transitoria indica que han surgido grandes diferencias entre algunos miembros del órgano más poderoso de la ONU y Estados Unidos tras más de dos años de guerra.

Al mismo tiempo, otros miembros dijeron que una acción rápida evitaría desestabilizar el progreso hacia la paz, expresó un diplomático.

Ese fue el mensaje el jueves de la misión de Estados Unidos ante la ONU, que dijo en un comunicado que los “intentos de sembrar discordia” tienen “consecuencias graves, tangibles y completamente evitables para los palestinos en Gaza”. Instó al consejo a unirse y aprobar la resolución.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también ha llamado al consejo a aprobar la resolución sin demora.

“Creo que estamos haciendo buenos progresos en el lenguaje de la resolución, y espero que pronto tengamos acción sobre ella”, dijo a los periodistas el miércoles antes de partir de una reunión de cancilleres del G7 en Canadá. “No queremos perder impulso en esto”.

Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU buscaron cambios en la propuesta de EEUU

Estados Unidos circuló por primera vez un borrador de resolución la semana pasada a los 15 miembros del Consejo de Seguridad que daría un amplio mandato internacional a la fuerza de estabilización para proporcionar seguridad en Gaza hasta finales de 2027, trabajando con la Junta de Paz aún por establecer. Los países árabes y otros que han expresado interés en participar en la fuerza han indicado que tal mandato es necesario para que contribuyan con tropas.

Rusia, China y Argelia expresaron su oposición a ese borrador, y todos menos dos de los otros miembros del Consejo de Seguridad presentaron enmiendas, dijo uno de los diplomáticos.

Los puntos de fricción rodeaban el camino hacia un Estado palestino independiente y el cronograma para la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, según dos de los diplomáticos. El nuevo borrador de esta semana responde a las objeciones de que la resolución no preveía un futuro Estado palestino independiente, pero sin absolutos.

El documento dice que después de que las reformas a la Autoridad Palestina se “lleven a cabo fielmente y el desarrollo de Gaza haya avanzado, las condiciones pueden estar en su lugar para un camino creíble hacia la autodeterminación y la estadidad palestina”

“Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera”, añade.

EEUU realiza cambios, pero mantiene la autoridad transitoria

El nuevo borrador añade que a medida que la fuerza de estabilización “establezca control y estabilidad”, el Ejército israelí se retirará de la Franja de Gaza. Reitera que el paso se basaría en “estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización y acordados” por Israel, la fuerza de estabilización, Estados Unidos y otros.

Los Emiratos Árabes Unidos, un importante aliado de Estados Unidos en las negociaciones de paz, dijeron públicamente esta semana que aún no ven un marco claro para la propuesta de fuerza de estabilización en Gaza y, bajo las circunstancias actuales, no participarán en ella.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se opone a la estadidad palestina y a una Gaza gobernada por la Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania. Pero el lenguaje en el plan de Trump parece alentar un papel para un Estado palestino.

Otros países en el Consejo de Seguridad han pedido más aclaraciones sobre la Junta de Paz, incluyendo quién estará en ella y cómo operará. El nuevo borrador no hizo grandes cambios respecto a la junta.

Algunos países quieren acción rápida para mantener el impulso

Algunos miembros del consejo dicen que la adopción rápida de cualquier propuesta con el sello de aprobación de la ONU sería prudente para mantener el impulso positivo en el terreno, dijo un diplomático.

Ese diplomático y otros dijeron que los estadounidenses podrían frustrarse con las negociaciones y decidir avanzar unilateralmente con una fuerza de países dispuestos que no tendría el respaldo de la ONU.

Estados Unidos probablemente tiene tres opciones para avanzar, dijo otro diplomático:

— Aceptar algunas enmiendas significativas.

— Someter su borrador a votación, necesitando nueve votos para aprobarse y sin veto por parte de ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

— Reunir a naciones en una “coalición de los dispuestos” fuera de la ONU para asumir y financiar la estabilización de Gaza.

No está claro si Rusia o China vetarían un nuevo borrador si Estados Unidos lo somete a votación sin cambios significativos.

El mismo diplomático dijo que Moscú y Beijing habían buscado eliminar más de la mitad del borrador y solo quieren la fuerza de estabilización y que informe al Consejo de Seguridad.

Algunos detalles de la resolución del borrador de EEUU

El borrador actual pide que la fuerza asegure “el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza” y “el desmantelamiento permanente de armas de grupos armados no estatale”. Una gran pregunta en el plan de 20 pasos de Trump para un alto el fuego y reconstrucción en el territorio es cómo desarmar a Hamás, que no ha aceptado completamente ese paso.

El texto dice que las tropas de estabilización ayudarían a asegurar las áreas fronterizas, junto con una fuerza policial palestina que han entrenado y evaluado, así como coordinar con otros países para asegurar el flujo de asistencia humanitaria. Llama a la fuerza a consultar y cooperar estrechamente con los vecinos Egipto e Israel.

Enfatiza la “plena reanudación” de la ayuda a Gaza por parte de la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja y asegura que los suministros necesarios no sean desviados.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.