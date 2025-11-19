Propuesta de paz de EEUU a Ucrania implica ceder territorio y reducir ejército

Ucrania recibió una nueva propuesta de paz de Estados Unidos que exige a Kiev ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo el miércoles a AFP una fuente conocedora del caso.

Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de terminar rápidamente con la guerra en Ucrania.

Sin embargo, sus esfuerzos no fructifican y su postura sobre el conflicto ha oscilado drásticamente en estos meses.

El plan explicado por este alto cargo parece alinearse con las demandas máximas de Rusia, que Kiev ha rechazado repetidamente como un sinónimo de capitulación.

El borrador estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado" y "la reducción del ejército a 400.000 efectivos", afirmó esta fuente que pidió no ser identificada.

También indica que Ucrania deberá renunciar a su armamento de largo alcance, afirmó.

"Un matiz importante es que no entendemos si esto es una cosa de Trump" o de "su entorno", dijo esta fuente. Tampoco está claro qué haría Rusia a cambio de estas concesiones, agregó.

AFP contactó con la Casa Blanca para comentarios.

El medio estadounidense Axios había publicado previamente que Moscú y Washington trabajaban en un plan secreto para terminar con la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

El Kremlin no quiso hacer comentarios sobre esta información y luego señaló que no había novedades en los esfuerzos de paz.

Actualmente, Rusia controla alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, en gran parte destruido por los combates.

Una de sus principales exigencias para la paz es conservar las zonas del este y el sur de Ucrania que controla y exige a Kiev ceder más.

En 2022, Moscú reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), aunque no las controla en su totalidad.

Rusia también se anexionó la península de Crimea en 2014 y la domina por completo.

Tras volver a la presidencia de Estados Unidos, Trump intenta aprovechar su relación con su par ruso, Vladimir Putin, para impulsar un acuerdo de paz, pero hasta ahora no hubo avances.

bur-ant-asy/dbh/mb/eg