Prosegur Security anuncia la transición en su dirección: Ty Stafford será el nuevo presidente ejecutivo y Daren López, director ejecutivo

Prosegur Security, líder mundial en servicios de seguridad y soluciones basadas en la tecnología, se enorgullece de anunciar una transición estratégica en su dirección para apoyar la próxima fase de crecimiento e innovación de la compañía. A partir del 24/4/25, Ty Stafford asumirá el papel de presidente ejecutivo, mientras que Daren López, actual director de Operaciones, pasará a ser el director ejecutivo de la compañía.

Prosegur Security is excited to announce a key leadership transition that marks the next phase of growth and innovation at Prosegur. Ty Stafford has been appointed Executive Chairman, where he’ll continue to shape our long-term strategy and mentor the next generation of leaders. Daren Lopez, a seasoned industry expert and our current COO, has been named Chief Executive Officer. With more than 30 years of leadership experience, Daren is ready to build on our strong foundation and lead us into the future. Please join us in celebrating Ty’s incredible contributions and welcoming Daren into his new role as we continue to grow, innovate, and protect what matters most.

Ty Stafford, director ejecutivo desde 2022, ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de las operaciones de Prosegur Security en Estados Unidos a través del crecimiento estratégico, una cultura centrada en las personas y la innovación centrada en el cliente. Como presidente ejecutivo, Stafford seguirá involucrado a fondo en la dirección de la estrategia a largo plazo y en la tutoría de la próxima generación de liderazgo.

«Dirigir Prosegur ha sido el honor de mi vida», declaró Stafford. «Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos logrado junto a nuestro equipo. En mi transición a esta nueva función, tengo plena confianza en que el liderazgo, la visión y la experiencia operativa de Daren impulsarán el éxito y la expansión continuos».

Daren López aporta más de 30 años de liderazgo y experiencia en el sector, con un historial de excelencia operativa y estratégica demostrado. Como director de Operaciones, ha sido un impulsor clave de la mejora del rendimiento, la satisfacción del cliente y el desarrollo interno en toda la organización en Estados Unidos. En su nuevo cargo como director ejecutivo, Daren se centrará en promover la visión de Prosegur, fortalecer las relaciones y ofrecer un valor continuo a los clientes y grupos de interés.

«El liderazgo de Ty ha dejado un legado que perdura», comentó Daren López. «Ha construido una base de fortaleza e integridad, por lo que me siento honrado de liderar la siguiente fase de nuestro proceso con el increíble equipo que ayudó a formar. Juntos, tomaremos nuestros sólidos cimientos como base para acelerar la innovación, profundizar en las asociaciones con los clientes y ampliar nuestra huella como líder de seguridad global de confianza».

Esta transición refleja el enfoque continuo de Prosegur hacia un liderazgo fuerte y una evolución estratégica a medida que mejora su oferta de servicios y se expande por Norteamérica.

Acerca de Prosegur Security USA

Fundada en 1976, Prosegur es un referente mundial en seguridad que ofrece tecnología de vanguardia y soluciones de vigilancia personalizadas que satisfacen las necesidades cambiantes de las empresas de diversos sectores. Prosegur ofrece servicios de seguridad innovadores que integran la experiencia humana con la tecnología avanzada para una protección óptima.

Las soluciones innovadoras, los profesionales confiables y la excelencia operativa de Prosegur han consolidado a la compañía como líder del mercado mundial en el sector de los servicios de seguridad. Prosegur cotiza en la bolsa española y generó unos ingresos aproximados de 5000 millones de dólares en 2024. Con aproximadamente 175 000 empleados, Prosegur sigue forjando alianzas de confianza con sus clientes, al tiempo que establece nuevos estándares para las soluciones de seguridad en todo el mundo.

Para más información sobre Prosegur y sus soluciones de seguridad a la medida para el mercado estadounidense, visite www.prosegur.us.

