(Agrega primer conteo y citas)

Por Vivian Sequera y Mayela Armas

CARACAS, 22 oct (Reuters) -

La exlegisladora Mar√≠a Corina Machado lideraba el lunes con amplio margen el conteo de votos en las primarias presidenciales de la oposici√≥n de Venezuela y se adjudic√≥ la victoria en la elecci√≥n del domingo, mientras el conteo de boletas contin√ļa.

La votaci√≥n para elegir un candidato de oposici√≥n de unidad, que enfrente al presidente Nicol√°s Maduro en su probable candidatura a la reelecci√≥n el pr√≥ximo a√Īo, se produjo en medio de promesas de Estados Unidos de revertir el alivio de las sanciones si el gobierno no levanta las prohibiciones que impiden que algunas figuras de la oposici√≥n ocupen cargos p√ļblicos.

Con 26% de los votos escrutados en la elección primaria Machado tenía un cómodo 93% de ventaja frente a sus rivales, dijo el boletín oficial de la Comisión Nacional de Primaria.

"Desde esta noche iniciamos un gran movimiento por la gran alianza nacional para la transformaci√≥n de Venezuela", dijo Machado desde la sede de su comando de campa√Īa. "Hoy recib√≠ un mandato y asumo con los venezolanos el compromiso de hacer valer este mandato, este mandato incluye darlo todo. Aqu√≠ no hay un d√≠a de descanso", a√Īadi√≥.

Se esperaba que el recuento, retrasado por un bloqueo del servidor seguir√≠a por la ma√Īana. No estaba claro cu√°ndo se dar√≠a la pr√≥xima actualizaci√≥n de resultados.

El rival m√°s cercano de Machado, el exlegislador socialdem√≥crata Carlos Prosperi, obtuvo el 4,75% de los votos, seg√ļn el bolet√≠n oficial.

La participación en la votación, que se realiza sin el apoyo del máximo organismo electoral del país, fue más de la esperada por los organizadores. Venezuela tiene alrededor de unos 20 millones de votantes registrados.

Muchos centros de votaci√≥n cerraron a las 4 de la tarde (20:00 GMT), pero otros se mantuvieron abiertos hasta m√°s tarde a la espera que de que terminaran de sufragar los √ļltimos electores, dijeron los organizados de la primaria.

En varios puntos, de los 3.010 dispuestos, el proceso fue lento por retrasos en las instalaciones de mesas y cambios en los lugares de sufragio a √ļltima hora. En otros, result√≥ algo m√°s fluido, seg√ļn testigos Reuters.

El despacho de combustible en los fronterizos estados T√°chira y Bol√≠var era limitado y el transporte p√ļblico no operaba con regularidad en algunas zonas del interior del pa√≠s, de acuerdo con testigos Reuters

"El viernes hicimos tres colas para tener gasolina para hoy y no pudimos echar en ninguna estaci√≥n. Perdimos todo el d√≠a, pero as√≠ fuera caminando y en bicicleta, √≠bamos a venir a votar", dijo Melissa D√≠az, una ama de casa de 39 a√Īos que se traslad√≥ a su centro en Ciudad Guayana con el tanque de gasolina de su veh√≠culo a punto de vaciarse.

Machado, de 56 a√Īos, aventajaba a sus rivales con 40 puntos en los sondeos, pero la exlegisladora, al igual que dos antiguos rivales que abandonaron la carrera, no puede ocupar cargos p√ļblicos por su apoyo a las sanciones al Gobierno de Maduro y no podr√≠a inscribirse para las elecciones generales.

La oposici√≥n y el gobierno firmaron esta semana un acuerdo sobre algunas garant√≠as electorales, que incluir√≠a la presencia de observadores internacionales para las elecciones del segundo semestre de 2024. Tambi√©n permite a cada parte elegir su candidato seg√ļn reglas internas, pero no retira las inhabilitaciones.

Estados Unidos, que alivió ampliamente las sanciones en petróleo y bonos venezolanos en respuesta al acuerdo, ha dicho que Maduro tiene hasta finales de noviembre para comenzar a rescindir las inhabilitaciones. El principal negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, ha dicho que aquellos con sanción administrativa no pueden presentarse a la contienda de 2024.

La oposici√≥n, que dice que las inhabilitaciones son ilegales, se ha mostrado reticente a confirmar qu√© har√≠a si Machado gana las primarias y no puede competir en 2024. Machado ha dicho que su objetivo es derrotar a Maduro en una votaci√≥n justa y pac√≠fica y ha se√Īalado que podr√≠a presionar a las autoridades electorales para que le permitan registrarse.

Otros han argumentado que ser√≠a necesario un mecanismo de sucesi√≥n, aunque a√ļn est√° por verse si la oposici√≥n, a menudo con diferencias, aceptar√≠a que Machado eligiera un reemplazo.

Diez candidatos competían en las primarias, quienes prometían solventar la larga crisis económica del país.

"El dinero no alcanza, si compras pa√Īales no compras comida, entonces compro comida y no compro pa√Īales (...) Hay que cambiar de presidente. Veo bien esto, hay bastante gente", dijo Rosimar Gonz√°lez, 20 a√Īos, una peluquera que estaba con hijo en brazos en centro de votaci√≥n en Maracay, en el centro del pa√≠s.

Se estima que al menos 4 millones de migrantes venezolanos, de los 7,7 millones que han huido del país, están en edad de votar.

"Vine a votar porque quiero volver a abrazar a mis nietos, porque quiero ver a mi pa√≠s en el camino de la libertad antes de irme", dijo entre l√°grimas, Armando Cede√Īo, de 100 a√Īos, que vot√≥ por la tarde en Maracaibo, al oeste del pa√≠s. "Estoy seguro de que Dios me dar√° ese regalo", agreg√≥. (Reporte de Mayela Armas y Vivian Sequera. Informaci√≥n adicional de Mariela Nava en Maracaibo, Mar√≠a Ram√≠rez en Puerto Ordaz, Mircely Guanipa en Maracay y Tibisay Romero en Valencia. Editado por Javier Leira)