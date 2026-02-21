Prosperan más de la mitad de retos a bolas y strikes en primer juegos primaverales

Poco más de la mitad de las impugnaciones de bolas/strikes tuvieron éxito en el primer día de juegos de entrenamiento de primavera el viernes, mientras las Grandes Ligas se preparan para el primer uso en temporada regular del sistema automatizado de bolas y strikes —los llamados árbitros robot.

La MLB informó que 13 de 23 decisiones fueron revertidas durante los cinco juegos, lo que representó el 56,5%.

Hubo un promedio de 4,6 impugnaciones por juego y 2,6 decisiones revertidas por juego.

Se presentaron siete impugnaciones a decisiones del árbitro principal Alex MacKay durante la victoria de Arizona por 3-2 sobre Colorado, y seis tuvieron éxito. A los Diamondbacks les revirtieron cuatro de cinco decisiones y los Rockies acertaron 2 de 2 en impugnaciones.

MLB experimentó con el sistema ABS durante el entrenamiento de primavera del año pasado y los equipos ganaron el 52,2% de sus impugnaciones de bolas/strikes (617 de 1.182).

Cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos decisiones por juego. Los equipos que agotan sus impugnaciones reciben una impugnación adicional en cada entrada extra. Un equipo conserva su impugnación si tiene éxito, de forma similar a las normas para los equipos de Grandes Ligas con las revisiones de video, que se usaron por primera vez para decisiones de jonrones en agosto de 2008 y se ampliaron de manera generalizada a muchas decisiones para la temporada de 2014.

