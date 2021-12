Protagonistas de "sex and the city" regresan a la pantalla con "and just like that"

Por Alicia Powell

NUEVA YORK, 9 dic (Reuters) - Las integrantes del reparto original de la popular serie de televisión estadounidense "Sex and the City" se reunieron el miércoles en la alfombra roja de Nueva York para celebrar el estreno del relanzamiento de la serie, "And Just Like That".

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis aparecerán en el programa que retoma los mismos personajes casi dos décadas después. Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha Jones, la cuarta integrante del grupo de amigas íntimas en "Sex and the City", no aparecerá en la nueva serie.

Nicole Ari Parker, Sara Ramírez y Sarita Choudhury son algunas de las nuevas incorporaciones al reparto de la serie. Ramírez dijo que se atrevió a interpretar un personaje no binario, bisexual y queer, que hace comedia en vivo y conduce un podcast.

"Fue una oportunidad que se sintió realmente alineada con el lugar donde estaba y donde estoy. Y se sintió orgánico y natural", dijo.

Parker dijo que la idea de ampliar el reparto era emocionante. "La idea de que la familia creciera, la fraternidad y la hermandad crecieran era emocionante y parecía desafiante e interesante", dijo.

Davis dijo que sus personajes están ahora en un momento cultural diferente.

"Estamos hablando de cosas diferentes. Nos enfrentamos a cosas diferentes. Entonces, ¿cómo se enfrentarían estos personajes a esas cosas? Nos resultaba interesante pensar en ello", explicó.

La nueva serie de 10 episodios se emitirá en HBO Max a partir del 9 de diciembre y recupera a Chris Noth y Mario Cantone, entre otros personajes muy queridos de la serie original, según la cadena. (Reporte de Alicia Powell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)