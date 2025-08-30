Protección Civil señala una "evolución muy favorable" de la situación de los 7 incendios activos en España

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha declarado una "evolución muy favorable" de la situación de los incendios activos que afectan a diferentes provincias españolas. En declaraciones a medios de comunicación tras la reunión celebrada por el Comité Estatal de Coordinación y Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (CEDOD) este sábado, Barcones ha informado de que actualmente hay siete incendios forestales activos en el país, uno de ellos en situación operativa 1 en Almería (Lubrín) y seis en situación operativa 2, principalmente en Castilla y León, aunque ha manifestado que la "batalla contra las llamas está llegando a su fin".

En cuanto al incendio forestal de Igüeña, Protección Civil ha afirmado su evolución es favorable y que avanzan "a buen ritmo" las labores de consolidación del perímetro. Además, Barcones ha añadido que no quedan poblaciones confinadas incendio y se han abierto todas las carreteras cerradas por este incendio.

El incendio de Porto (Zamora), que era compartido con la provincia de León y de Ourense, la evolución es favorable. "Solo hay pequeñas reproducciones fácilmente controlables y se continúa asegurando el perímetro", ha asegurado Barcones, añadiendo que únicamente se espera que se mantenga cortada la carretera Zamora 103 en el tramo que conecta San Martín de Castañeda con la Laguna de los Peces.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS FAVORABLES

"Las condiciones meteorológicas han favorecido el control de los focos activos", ha señalado Barcones, quien ha subrayado la "evolución muy favorable" de los incendios en León, Galicia y Asturias, donde se espera una progresiva recuperación del dispositivo de extinción.

En cuanto a las previsiones meteorológicas, ha indicado que este sábado las condiciones siguen siendo favorables en la zona de los grandes incendios, con vientos más flojos y temperaturas por encima de los 20 grados. Sin embargo, la directora de Protección Civil advierte de condiciones más desfavorables para el domingo en el sudeste peninsular, con riesgo extremo de incendios.

Barcones ha concluido su intervención afirmando que "se va cerrando" la etapa de incendios, aunque ha recordado que "la guerra contra el cambio climático sigue activa" y ha pedido no bajar la guardia.