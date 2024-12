Proteger a los QB de golpes tardíos y violentos como el que recibió Trevor Lawrence, no es fácil

Nadie quiere ver a un jugador recibir un golpe violento como el que sacó a Trevor Lawrence del juego este domingo.

Es fácil estar de acuerdo en ese punto. Eliminar los golpes violentos es la parte difícil.

La NFL ha instituido varias reglas para proteger a los quarterbacks, pero el fútbol americano es un deporte físico y los jugadores tienen que reaccionar instantáneamente y tomar decisiones a alta velocidad en fracción de segundos, por lo que las lesiones siguen ocurriendo.

Lawrence tuvo que salir del campo en la primera mitad de la derrota de Jacksonville 23-20 ante Houston el domingo después de que Azeez Al-Shaair derribó al quarterback indefenso con un antebrazo en la máscara facial.

El golpe puso a Lawrence en la posición con ambos puños cerrados y permaneció en el suelo durante varios minutos, mientras se desataba una pelea. Lawrence no requirió hospitalización por su conmoción, pero se desconoce cuándo volverá.

“Gracias a todos los que han contactado/han estado orando por mí”, escribió Lawrence en X. “Estoy en casa y me siento mejor. Significa mucho, gracias a todos”.

Al-Shaair fue expulsado y enfrenta una multa y posible suspensión después de su última penalización por conducta antideportiva. El linebacker de los Texans ya había sido sancionado y multado 11.255 dólares por un golpe tardío fuera de los límites al corredor de los Titans, Tony Pollard, la semana pasada.

También recibió una multa a principios de este año después de que golpeara al corredor de los Bears, Roschon Johnson, en la banda en la segunda semana. Eso ocurrió durante una pelea que comenzó después de su duro golpe al QB Caleb Williams cerca de la banda y que no fue sancionado.

Al-Shaair se salió con la suya en una ocasión al agarrar a Tom Brady por la garganta en una jugada de pase en un juego entre los 49ers y los Buccaneers.

Los jugadores indignados de los Jaguars calificaron el golpe de Al-Shaair como “sucio” y el entrenador de los Texans, DeMeco Ryans, dejó claro que no lo aprobaba.

“No es lo que estamos entrenando”, dijo Ryans. “Queremos ser inteligentes en todo lo que hacemos y no perjudicar al equipo, obtener una penalización allí. Tenemos que ser más inteligentes cuando el quaterback está cayendo. Juego desafortunado. No representa quién es Azeez. Es un jugador inteligente, un gran líder para nosotros. Sentimos su ausencia. Su pérdida realmente nos afectó en el lado defensivo. Simplemente no es lo que estamos entrenando. No quería ver la pelea y todo lo que siguió. Eso no es lo que somos. No nos representa. Hablaré con Azeez, lo abordaré personalmente y avanzaremos desde allí”.

Daryl Johnston, analista de color de Fox Sports y ex fullback de los Dallas Cowboys, no se contuvo en su crítica, llamándolo un “golpe bajo”.

“Es todo lo que no se supone que debes hacer”, dijo Johnston. “Todo. Verás esto en cámara lenta y Azeez Al-Shaair hace todo lo que estás tratando de prevenir en esta situación. Es imprudente. Es una falta de respeto. Hay un honor que le das a tu oponente en el campo y lo respetas. Y hay oportunidades para ser físico y dar grandes golpes y jugar este juego de esa manera. Y hay otros momentos en los que hay un respeto que concedes a tu oponente”.

Algunos ex mariscales de campo de la NFL criticaron a Al-Shaair en las redes sociales.

“No hay lugar en el juego del fútbol americano para golpes sucios como este”, escribió Robert Griffin III en X.

Chase Daniel lo llamó “uno de los golpes más sucios” que ha visto a un mariscal.

Incluso los jugadores defensivos lucharon por defender a Al-Shaair.

“Eso fue innecesario”, dijo el liniero defensivo del Salón de la Fama, Michael Strahan, en el programa de estudio de Fox mientras su compañero del Salón de la Fama, Howie Long, estaba de acuerdo.

Pero la jugada también provocó un debate sobre el deslizamiento del quarterback. Lawrence se deslizó de pies primero, lo que indica que se está dando por vencido en la jugada.

El libro de reglas de la NFL establece: “Un defensor debe detenerse cuando un corredor comienza un deslizamiento de pies primero”.

Pero los jugadores defensivos no son automáticamente penalizados si hacen contacto con un quarterback deslizante si ya se comprometieron y el contacto es inevitable.

Las reglas establecen que es una falta cuando “el defensor hace contacto forzoso en la cabeza o el área del cuello del corredor con el casco, el hombro o el antebrazo, o comete algún otro acto que sea rudeza innecesaria”.

Al-Shaair hizo eso, por lo que fue penalizado y enfrentará otras repercusiones.

Aún así, dada la naturaleza de fuerte impacto del deporte, no será la última vez que esto ocurra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP