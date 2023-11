San diego--(business wire)--nov. 6, 2023--

Proteintech Genomics, filial de Proteintech Group, Inc. y proveedor de soluciones multiómicas para análisis unicelulares y espaciales, ha anunciado que lanza el cóctel de anticuerpos de perfil inmunológico de células fijas humanas MultiPro™ . Este cóctel contiene 53 anticuerpos contra proteínas intracelulares y de la superficie celular, más 5 controles de isotipo. Se ha demostrado que el cóctel pretitulado es compatible con el producto de expresión génica de célula única Flex de la serie Chromium ® de 10x Genomics ®.

Kit Nazor, director general de Proteintech Genomics, afirma: "Con técnicas como CITE-seq ha sido posible estratificar datos altamente multiplexados de proteínas de la superficie celular sobre perfiles de expresión génica unicelulares, pero las proteínas intracelulares han permanecido fuera de nuestro alcance. Hemos estado trabajando diligentemente para que los investigadores tengan la capacidad de profundizar más allá de la superficie celular y proporcionar una visión de alta resolución de las proteínas intracelulares, además de las proteínas de la superficie celular y la expresión génica. Nuestros anticuerpos MultiPro™ permitirán a los investigadores ampliar los límites de lo que podemos aprender de los estudios unicelulares."

Peter Smibert, vicepresidente de Biología de 10x Genomics, ha declarado: "En mi época anterior a 10x, mi laboratorio desarrolló CITE-seq para medir proteínas de superficie con transcriptomas unicelulares. Aunque posteriormente varios grupos han obtenido señales creíbles de proteínas intracelulares acopladas con la expresión génica unicelular, los datos resultantes no eran óptimos. El cóctel de perfil inmunológico MultiPro de Proteintech Genomics junto con el ensayo Flex de expresión génica unicelular Chromium de 10x es un cambio de juego, ya que desbloquea la detección de proteínas en toda la célula - superficie, citoplasma y núcleo - y se entrega con los datos de expresión génica de alta calidad que esperamos de Flex."

El cóctel de anticuerpos de perfil inmunológico de células fijas humanas MultiPro se ha desarrollado exclusivamente para su uso con productos vendidos por 10x Genomics, Inc. El cóctel comenzará a enviarse el 6 de noviembre de 2023. Para obtener más información, visite Proteintech Genomics. Las consultas deben dirigirse a: genomics.inquiries@ptglab.com.

Acerca de Proteintech Genomics ®

Proteintech Genomics es una empresa de tecnología de ciencias de la vida que ofrece a la comunidad investigadora potentes herramientas para liberar el potencial de descubrimiento de la multiómica unicelular y espacial. La empresa está desarrollando ensayos proteómicos altamente multiplexados y totalmente optimizados que pueden integrarse fácilmente en diversos flujos de trabajo de aplicaciones de análisis unicelulares y espaciales. Proteintech Genomics se fundó como filial del Grupo Proteintech en 2022 e inauguró sus modernas instalaciones de San Diego en julio de 2022.

Acerca de 10x Genomics

10x Genomics es una empresa de tecnología de ciencias de la vida que fabrica productos para acelerar el dominio de la biología y hacer avanzar la salud humana. Las soluciones integradas de la Compañía incluyen instrumentos, consumibles y software para la biología unicelular y espacial, que ayudan a los investigadores académicos y traslacionales y a las empresas biofarmacéuticas a comprender los sistemas biológicos con una resolución y a una escala acordes con la complejidad de la biología. Nuestros productos están detrás de grandes avances en oncología, inmunología, neurociencia y en otros campos, impulsando poderosos descubrimientos que están transformando la comprensión mundial de la salud y la enfermedad. Para más información, visite 10xgenomics.com o conéctese con nosotros en LinkedIn o X (Twitter).

Acerca de Proteintech Group

Proteintech Group Inc., fundado en 2001, es un fabricante líder de anticuerpos, proteínas, nanocuerpos e inmunoensayos. Proteintech cuenta con la mayor cartera de anticuerpos de fabricación propia, que cubren dos tercios del proteoma humano. Con más de 200.000 productos citados y especificidad confirmada, Proteintech ofrece anticuerpos e inmunoensayos en todas las áreas de investigación. Además, Proteintech produce citoquinas, factores de crecimiento y otras proteínas de expresión humana, bioactivas y de grado GMPc. Los sitios de Proteintech están acreditados por las normas ISO13485 e ISO9001. Más información sobre Proteintech en www.ptglab.com.

