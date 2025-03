Proteintech presenta un mapeo de epítopos en 3D de nueva generación para acelerar las investigaciones en ciencias biológicas

ROSEMONT, Illinois--(BUSINESS WIRE)--mar. 7, 2025--

Proteintech, líder global en anticuerpos y soluciones para las ciencias biológicas, se complace en anunciar la incorporación de caracterizaciones adicionales para los anticuerpos primarios en su sitio web ( ptglab.com ). Los datos de validación avanzada, incluido el mapeo de epítopos en 3D, están diseñados para mejorar la eficiencia y precisión en la selección de anticuerpos a fin de proporcionar a los científicos la información que necesitan para avanzar en su trabajo desde el inicio de la investigación básica hasta el diseño de nuevas terapias.

El mapeo de epítopos en 3D es una solución de vanguardia que combina técnicas experimentales, como el escaneo de péptidos y la exposición microbiana, con el objetivo de mapear con precisión el sitio de unión del anticuerpo (epítopo) a la proteína objetivo. El mapeo se visualiza en una vista interactiva en 3D basada en datos publicados de proteínas y modelos de inteligencia artificial. La visualización en 3D ofrece a los científicos una representación clara y detallada de las zonas de la molécula antigénica que se unen al anticuerpo, lo que permite una selección más rápida y precisa.

Además del mapeo de epítopos en 3D, Proteintech mejoró la presentación de la información de inmunógenos. Los datos de inmunógenos ahora se muestran en un gráfico de barras en la parte superior de las páginas de resultados de búsqueda, lo que permite a los usuarios seleccionar los anticuerpos según el inmunógeno de su interés.

“Estamos muy entusiasmados por ser el primer proveedor de anticuerpos en ofrecer información avanzada que creemos que tendrá mucha repercusión en la comunidad de las ciencias biológicas. Por ser los fabricantes originales de estos productos, pensamos que estamos en una posición privilegiada para proporcionar estos datos a los científicos. Planeamos tener todo nuestro catálogo mapeado en un futuro cercano”, dijo el Dr. Jason Li, director ejecutivo de Proteintech. “Con más epítopos mapeados, esperamos que los días en que los científicos tenían que probar múltiples anticuerpos para un solo experimento queden en el pasado. Los científicos merecen lo mejor cuando están bregando por el futuro de la humanidad”.

Proteintech Group Inc., fundada en 2001, es uno de los principales fabricantes de anticuerpos, proteínas, nanoanticuerpos e inmunoensayos. Proteintech cuenta con la mayor cartera de patentes de anticuerpos de manufactura propia que cubren dos tercios del proteoma humano. Ofrece anticuerpos, proteínas e inmunoensayos en diversas áreas de investigación, y hay más de 300 000 citas de sus productos. Por otra parte, Proteintech produce citocinas, factores de crecimiento y otras proteínas manifestadas en humanos, bioactivas y de grado cGMP. Los sitios de Proteintech están certificados por las normas ISO13485 e ISO9001.

