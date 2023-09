Por M贸nica Machicao y Santiago limachi

LA PAZ, 21 sep (Reuters) - En Bolivia los emprendimientos de j贸venes en base a la tecnolog铆a de impresi贸n 3D est谩n ayudando a salvar las vidas de personas con discapacidad por amputaciones y sin recursos para acceder a pr贸tesis importadas que cuestas miles de d贸lares.

Hace seis a帽os, Richard Vargas perdi贸 ambas manos por la mala manipulaci贸n y explosi贸n de dinamita, un accidente demasiado com煤n en un pa铆s.

En Europa existen pr贸tesis que emulan la perfecci贸n de dedos y manos, pero al ser producidas en sitios lejanos a Latinoam茅rica, las mismas tienen tez blanca y no morena, como la mayor铆a de la gente boliviana, adem谩s de costar alrededor de 73 salarios m铆nimos. El salario b谩sico en Bolivia es de 339 d贸lares.

"Las personas con discapacidad, con amputaci贸n, se sienten recluidos, se sienten aislados, no salen de su casa", dijo Antonio Riveros, un ingeniero electromec谩nico cuya empresa CREOTEC de impresiones en 3D ayuda a discapacitados.

"Muchas veces dejan los estudios, dejan la universidad, pierden el trabajo. 30% tienen pensamientos suicidas, la mayor铆a tiene depresi贸n, entonces nos hemos dado cuenta de que hay un tema m谩s psicol贸gico que f铆sico", agreg贸.

Riveros trabaja con la ayuda de artistas pl谩sticos y usando t茅cnicas de moldeado de silicona que emulan las facciones f铆sicas de los bolivianos. Ha conseguido que las personas que han pedidos parte de un miembro o su totalidad puedan reincorporarse a la sociedad. Los precios de estas pr贸tesis est谩n entre 300 y 1000 d贸lares.

"Con estas pr贸tesis ya me siento uno m谩s del pueblo (鈥), ya no se nota que no tuviera manitos, sino que soy una persona normal para realizar mis cosas y andar caminando normal por las calles", dijo Richard Vargas, quien recuper贸 el entusiasmo por vivir gracias a las pr贸tesis.

脡l puede trabajar hoy sin problemas en el oficio de la carpinter铆a de aluminio y haciendo, inclusive, tallados en piedra.

