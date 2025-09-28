Protesta de Generación Z de Perú contra presidenta Boluarte fue dispersada por policías

(Cambia título, agrega detalles de la manifestación)

Por Alexander Villegas y Marco Aquino

LIMA, 27 sep (Reuters) -

Cientos de jóvenes peruanos identificados como la Generación Z marcharon el sábado en una nueva ronda de protestas contra la presidenta Dina Boluarte, en la que hubo choques entre manifestantes y policías, sin heridos de gravedad.

Las protestas de menores de 30 años, nativos de la era digital y las redes sociales, comenzaron la semana pasada ondeando banderas del anime japonés "One Piece", símbolo de la resistencia de jóvenes en Nepal e Indonesia.

La bandera, de una calavera con sombrero de paja, se ha convertido en un emblema de guerra para la Generación Z peruana, que afirma que está luchando por un futuro libre de corrupción en Perú que ha tenido hasta seis presidentes desde 2018.

Los manifestantes llegaron cerca del Congreso que estaba custodiado por policías y barandas de protección que intentaron ser derribadas por los asistentes a la protesta, que fueron dispersados por los uniformados con gases lacrimógenos y balas de goma.

Al menos tres personas fueron impactadas con balas de goma y hubo varios afectados por los gases. En ambos casos, sin mayor gravedad, según testigos Reuters.

Los manifestantes se movilizaron inicialmente por una controvertida reforma previsional y pese a que el Gobierno retrocedió, las protestas continúan expresando una frustración frente a Boluarte, cuya popularidad se mantiene desde el año pasado en mínimos históricos entre 2% y 4%, según encuestas.

Los jóvenes en la manifestación del sábado llevaban una rata de cartón en la que estaban escritas frases contra Boluarte y la reforma de las pensiones. También ondeaban banderas de Perú.

"Lamentablemente tenemos que salir a marchar y protestar porque ya estamos cansados de que esto se mantenga simplemente como normalizado", dijo Santiago Zapata, un estudiante universitario de 22 años que ha marchado en las protestas.

En la protesta anterior, al menos 14 manifestantes y 12 policías resultaron heridos, según las autoridades.

La policía defendió en un comunicado el uso "legítimo" de la fuerza -como bombas lacrimógenas y balas de goma-, para evitar que los manifestantes llegaran al Congreso y Palacio de Gobierno.

"Creo que importa si estas protestas pueden extenderse y mantenerse en el tiempo", dijo a Reuters la asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y profesora de la Universidad de Princeton, Jo-Marie Burt.

"El temor de mucha gente, incluida la mía, es que las fuerzas de seguridad y el gobierno (peruano) parezcan completamente indiferentes al uso de la fuerza violenta para reprimir estas protestas", agregó la investigadora.

Perú tendrá elecciones presidenciales y legislativas en abril de 2026, en busca de acabar con conflictos sociales que han afectado al principal sector económico del país, la minería. La canadiense Hudbay Minerals anunció el martes el cierre temporal de su operación en su mina de cobre en Perú tras protestas de residentes que reclaman beneficios económicos.

Las protestas de los jóvenes peruanos, que representan 27% de la población del país, según la oficina de estadística, se han producido tras varias semanas de agitación política en Perú, que incluyó la suspensión del fiscal general y acusaciones de corrupción de alto nivel que involucran a ministros del gabinete.

Boluarte, de 63 años, es investigada por la fiscalía y enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. También afronta acusaciones por la matanza de más de 50 personas tras choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en protestas sociales de 2022 y 2023.

La mandataria, que niega todos los cargos, se ha mantenido en el cargo gracias al apoyo del Congreso que, según analistas, ha alentado leyes que han beneficiado a grupos de poder. (Reporte de Marco Aquino, Alexander Villegas y Reuters Televisión.)