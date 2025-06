Protesta de universitarios en Cuba refleja demandas sociales por la dolarización

Las nuevas tarifas de internet móvil en Cuba detonaron un despertar entre estudiantes universitarios que no se veía desde el triunfo de la revolución, en una movilización que refleja la exasperación social por la creciente dolarización de la economía, la caída del nivel de vida y la inequidad.

Desde la entrada en vigor el 30 de mayo de los nuevos precios de telefonía móvil, que limita el consumo de gigabytes en pesos y favorece la compra de recargas en dólares, los estudiantes emitieron una serie de comunicados de protesta. Algunos incluso llamaron a un paro.

Tras una semana de agitadas asambleas estudiantiles, anunciaron una mesa de diálogo que inicia este miércoles, entre estudiantes y académicos de una decena de facultades de La Habana y autoridades de la empresa de telecomunicaciones Etecsa.

En paralelo, los alumnos han denunciado en redes sociales presiones de agentes de la seguridad del Estado para diluir el movimiento.

Estudiantes de la Facultad de Derecho de Holguín (este) criticaron la nueva tarifa como "excluyente y clasista".

Las protestas durante una semana en varias universidades del país no solo fueron contra el llamado "Tarifazo", sino también contra medidas anteriores que dolarizaron la venta de gasolina y alimentos, así como de muchos servicios que ofrecen particulares.

- "Revolución dentro de la revolución" -

"Cada vez más la dolarización se convierte en la moneda insignia de este país", dice una estudiante de medicina durante un debate de su facultad, en un video que se volvió viral en las redes.

"Soy cada anciano al que su chequera no le alcanza para sus necesidades básicas (...) Soy ese familiar que tiene como única vía de comunicación una videollamada. Soy ese estudiante que confirma el sinnúmero de puertas abiertas que abre internet. Somos un país que atraviesa disímiles dificultades", añade la joven entre el estruendoso aplauso de sus compañeros. El activista político Manuel Cuesta Morúa considera que estos jóvenes se reconectaron 66 años después con la tradición de los movimientos estudiantiles de Cuba, en los que participaron varios revolucionarios, incluido Fidel Castro (1926-2016). Están haciendo "la revolución dentro de la revolución, recuperando los estudiantes el discurso originario de una revolución que se ha militarizado y se ha hecho conservadora", dice a AFP este veterano activista empeñado en la apertura democrática de Cuba. "No nos oponemos al gobierno ni a la Revolución, sino a políticas específicas que traicionan sus ideales" socialistas y de equidad, destacó un manifiesto estudiantil de varias facultades de La Habana. Estudiantes de la Facultad de Derecho de Holguín (este) criticaron la nueva tarifa como "excluyente y clasista". Mientras Cuba sufre su peor crisis económica en más de 30 años, en la isla es cada vez más visible la brecha entre ricos y pobres, con autos de alta gama circulando por calles de La Habana, y precios estratosféricos en bares, restaurantes y tiendas, inaccesibles para el cubano de a pie, que en promedio gana 5700 pesos (US$47). - "La gota que ha colmado el vaso" - El problema es el acceso desigual al famoso billete verde. La mayoría de los cubanos reciben en pesos sus salarios, que se han depreciado drásticamente en los últimos años. Según el Centro de Estudios de Economía Cubana de la Universidad de La Habana, entre 2018 y 2023 la inflación se elevó un 190%, y en el caso de los alimentos alcanzó hasta 470%. En el mercado informal el peso se desplomó más de 1000% frente al dólar, sumiendo a muchas familias en una inseguridad económica, mientras el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel trata de captar divisas. La crisis se agrava con el endurecimiento del embargo estadounidense, las debilidades estructurales de la economía centralizada y una fallida reforma monetaria. Tamarys Bahamonde, investigadora asociada de la Universidad Americana en Washington, dice que el aumento tarifario, justificado por Etecsa como necesario para mantener el servicio y hacer nuevas inversiones, fue "la gota que ha colmado el vaso". Etecsa, como un monopolio estatal, "tiene que haber rendido cuenta a sus ciudadanos hace muchísimos años de los problemas de capitalización y de infraestructura", dice a AFP la académica, que no ve una solución a corto plazo. A los cotidianos apagones se han sumado horas de silencio en los celulares de al menos dos provincias de la isla por problemas en la infraestructura de datos móviles, que llegaron al país apenas a finales de 2018. jb-lp/val/mel