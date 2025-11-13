Protesta propalestina en Berlín en la emblemática Puerta de Brandeburgo
Activistas propalestinos utilizaron el jueves una plataforma elevadora para desplegar una pancarta en la famosa Puerta de Brandeburgo, símbolo de Berlín y de Alemania, antes...
Activistas propalestinos utilizaron el jueves una plataforma elevadora para desplegar una pancarta en la famosa Puerta de Brandeburgo, símbolo de Berlín y de Alemania, antes de ser detenidos por la policía.
Seis activistas vestidos con chalecos de seguridad condujeron un elevador en la concurrida plaza turística al mediodía, y tres de ellos usaron rápidamente la máquina de construcción para subir a la cima del monumento, que mide 26 metros de altura.
La acción militante se desarrolló "muy rápidamente", declaró Florian Nath, portavoz de la policía de Berlín.
"Llegamos en minutos pero la plataforma ya estaba subiendo. No la detuvimos porque habría sido demasiado peligroso en caso de accidente o caída", detalló.
Los tres activistas que subieron desplegaron una pancarta con la inscripción "Nunca más genocidio - libertad para Palestina" y encendieron bengalas. Los otros tres que permanecieron en el suelo se encerraron en la cabina del elevador, y la policía rompió un vidrio para poder detenerlos.
Un equipo especial de la policía ascendió a la Puerta de Brandeburgo para arrestarlos y hacerlos descender en una operación que duró aproximadamente una hora y media, precisó Nath.
Los seis activistas fueron puestos bajo custodia por varias presuntas infracciones, incluida la intrusión ilegal.
Los investigadores deben verificar si el uso de la plataforma causó daños al monumento del siglo XVIII.
