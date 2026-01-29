Protestan contra presidente de Perú y por demora en justicia tras muertes en marchas de 2022 y 2023

LIMA (AP) — Cientos de peruanos marcharon el miércoles por las calles de Lima para protestar contra la supuesta corrupción del gobierno del presidente interino José Jerí y por las demoras en el acceso a la justicia para los familiares de medio centenar de muertos durante las manifestaciones de 2022 y 2023.

Con letreros que decían “nunca más por estos mafiosos” o "50 muertos nunca mueren", los manifestantes llevaban retratos de los fallecidos por una importante avenida de la capital, en medio de filas de autobuses de transporte público detenidos. No es la primera protesta contra Jerí. Otra marcha el 16 de octubre dejó un civil muerto a manos de un policía y más de 100 heridos, incluidos civiles, agentes y 10 periodistas alcanzados por perdigones o golpeados.

Gladys Ccuno —comerciante de 50 años nacida en la ciudad de Cusco— levantaba una Wiphala, una bandera indígena con los colores del arco iris.

“Jerí es uno más de la mafia, en el Congreso ha blindado a (la expresidenta) Dina Boluarte", dijo a The Associated Press. Añadió que deseaba que Jerí sea destituido, pero no tenía confianza en que su sucesor sea una persona decente. “No se puede creer en la izquierda ni la derecha”, lamentó.

El gobierno de Jerí está en crisis luego que el 11 de enero la prensa reveló imágenes donde se observa al mandatario en reuniones con un empresario chino, Yang Zhihua, quien en 2023 ganó una licitación para erigir una hidroeléctrica, cuya construcción no ha empezado. Dichas reuniones se efectuaron sin dar aviso previo.

El presidente ha admitido que en las citas también estuvo Ji Wu Xiaodong —empresario, periodista y traductor chino—, quien ingresó al palacio presidencial pese a enfrentar arresto domiciliario por estar bajo investigación por su vinculación a una organización criminal de tráfico de madera en la Amazonía.

Jerí se ha defendido, diciendo que se reunió con Yang porque quería comer comida china, así como comprar caramelos y cuadros en la tienda del empresario. Pero en el Parlamento se han presentado siete pedidos para destituirlo, una solicitud que recién podrá ser atendida en marzo cuando los legisladores se reúnan.

El fiscal general Tomás Gálvez abrió una investigación contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. Más temprano, dijo al diario local El Comercio que no realizará allanamientos ni levantará el secreto de las comunicaciones de Jerí hasta el 29 de julio, cuando culmine su gobierno.

En la protesta se encontraban los familiares de las 50 personas muertas en choques con la policía durante las manifestaciones de 2022 y 2023 contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), la antecesora de Jerí. Los familiares, incluidos niños y ancianos, llegaron desde los Andes y la Amazonía para protestar por la disolución de un equipo fiscal que investigaba de forma coordinada el medio centenar de muertes.

Gustavo Illanes llevaba colgado del cuello un retrato de su hijo Giovanni Illanes, fallecido a los 20 años el 9 de enero de 2023 en la ciudad de Juliaca, cerca de Bolivia.

“Este que llevo en mi pecho es mi hijo. Iba a ser un ingeniero de sistemas, pero la policía me lo mató de dos balazos”, lamentó el hombre, que se identificó como maestro de escuela y dijo que había caminado más de 100 kilómetros (62 millas) desde la ciudad sureña de Cañete.

Aquejado por una fuerte inestabilidad política, Perú suma siete presidentes desde 2016. Jerí era líder del Parlamento cuando, por sucesión presidencial, llegó al poder el 10 de octubre en reemplazo de Boluarte.