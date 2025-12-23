Protestan en la capital de la India por el linchamiento de un hombre hindú en Bangladesh

NUEVA DELHI (AP) — Una protesta estalló el martes en la capital de India en respuesta a la muerte de un hombre hindú que fue linchado y quemado por una turba enfurecida en la vecina Bangladesh, un nuevo indicio de tensión entre los países vecinos.

La protesta en Nueva Delhi, liderada principalmente por la organización nacionalista hindú Vishva Hindu Parishad, destaca la fragilidad en los lazos entre India y Bangladesh, que a menudo se presenta como un raro ejemplo de estabilidad en el sur de Asia.

El líder estudiantil bangladeshí Sharif Osman Hadi murió el jueves en un hospital en Singapur después de recibir un disparo el 12 de diciembre en Daca. La policía en Bangladesh dijo que había identificado a los sospechosos y que el tirador probablemente había huido a India.

La muerte de Hadi desencadenó una violencia generalizada en Daca. Las oficinas de dos periódicos nacionales fueron incendiadas y las misiones diplomáticas indias fueron atacadas. Un hombre hindú también fue quemado vivo, lo que provocó la protesta el martes en India.

Cientos de manifestantes se reunieron el martes cerca de la Alta Comisión de Bangladesh en Nueva Delhi, gritando consignas y acusando a grupos bangladeshíes de perseguir injustamente a las minorías. Llevaban pancartas y carteles con lemas como "India no tolerará la tortura de hindúes en Bangladesh" y "Nuestro silencio no debe confundirse con debilidad, somos leones".

Las autoridades erigieron barricadas e impusieron una estricta seguridad alrededor del enclave diplomático que incluía policías y vehículos blindados. El personal de seguridad utilizó porras para contener a algunos manifestantes que rompieron las barricadas en un aparente intento de entrar en la sede diplomática.

Uno de los manifestantes indios, Rajkumar Jindal, amenazó con "consecuencias graves" si las autoridades en Bangladesh no detenían la violencia contra los hindúes.

"Las personas que están cometiendo atrocidades deben dejar de hacerlo. Estamos aquí para despertar a las personas que están dormidas", dijo Jindal.

Hadi participó en un levantamiento político en 2024 que puso fin al gobierno de 15 años de la exprimera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, quien está en el exilio desde que huyó de Bangladesh el 5 de agosto de 2024. Fue un feroz crítico de India y Hasina y planeaba postularse como candidato independiente en una importante circunscripción en Daca en las próximas elecciones nacionales en febrero.

La muerte de Hadi provocó una nueva disputa diplomática con India y llevó a Nueva Delhi esta semana a convocar al enviado de Bangladesh.

El Ministerio bangladeshí de Exteriores también convocó a Pranay Verma, el alto comisionado indio en Bangladesh, para informarle sobre la situación de seguridad en las misiones de Bangladesh en Nueva Delhi y las capitales estatales Calcuta y Agartala, informó el martes un importante periódico en lengua bengalí.

Las tensiones entre India y Bangladesh aumentaron nuevamente con la muerte el jueves de Dipu Chandra Das, un hombre hindú de 25 años que fue linchado y quemado públicamente tras acusaciones de blasfemia en el subdistrito de Bhaluka del distrito de Mymensingh.

El asesinato de Das contribuyó a un patrón de miedo entre la comunidad hindú en Bangladesh tras la destitución de Hasina.

Grupos religiosos minoritarios, incluidos hindúes y cristianos, han acusado al gobierno interino de Bangladesh encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus de no proteger la seguridad de los hindúes y otros. El gobierno de Yunus ha rechazado las acusaciones.

La protesta del martes podría complicar la cooperación en comercio, gestión fronteriza y conectividad regional en un momento en que la región ya lidia con la incertidumbre económica y la polarización política, dijo Sreeram Sundar Chaulia, experto en asuntos internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales Jindal de Nueva Delhi.

"Se está oponiendo a India y alegando conspiraciones indias de interferencia en Bangladesh para endurecer un camino descaradamente islamista y no inclusivo para el país", dijo Chaulia.

La ruptura es un revés para la estrategia regional más amplia de India, mientras que para Bangladesh la pérdida de la asistencia al desarrollo y los mercados de India podría trabar aún más la economía en desaceleración del país y empujarla más hacia la dependencia de China, dijo Chaulia.

Bangladesh e India han disfrutado de una relación cálida desde 2009, cuando Hasina llegó al poder, y hasta su destitución. Hasina fue considerada una amiga por India y ambos países prosperaron en la cooperación bilateral. Pero los opositores de Hasina acusaron a su gobierno de ser sumiso a India, un importante socio comercial y de inversión.

Alam informó desde Daca.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.