Protestan las organizaciones sociales y sindicales en la Argentina

La iniciativa se inició con la celebración del día del santo patrono argentino del trabajo, San Cayetano, en el santuario de Liniers y concluyó frente a la Casa Rosada (sede de gobierno) en la histórica Plaza de Mayo.

"Nos movilizamos contra la pérdida de empleos", declaró Gerardo Martínez, secretario de la Confederación General del Trabajo, el mayor sindicato de Argentina.

Los sindicatos denuncian que las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei desde finales de 2023 están afectando especialmente a la industria y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), donde el empleo cayó drásticamente.

Los últimos datos oficiales muestran una reducción de casi 200.000 empleos durante el mandato de Milei, de los cuales 54.000 correspondían al sector público. (ANSA).