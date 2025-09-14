Protestas contra Israel obligan a terminar anticipadamente la Vuelta Ciclista a España

Por Guillermo Martinez

MADRID, 14 sep (Reuters) - Las protestas en favor de los palestinos forzaron la suspensión de la Vuelta a España en su final el domingo. El ciclista danés Jonas Vingegaard fue declarado vencedor mientras la policía intentaba sofocar las manifestaciones contra la participación de un equipo israelí.

Los manifestantes derribaron barreras metálicas y ocuparon el recorrido de La Vuelta en varios puntos de Madrid, la capital española, mientras la policía intentaba hacerlos retroceder.

"La carrera ha terminado", dijo a Reuters un portavoz de la organización de la competencia.

Las protestas se han dirigido contra el equipo Israel-Premier Tech por las acciones de Israel en Gaza. Algunos corredores habían amenazado con abandonar la competencia la semana pasada por los bloqueos en las rutas, que provocaron algunas caídas.

Más de 1000 agentes de policía fueron desplegados el domingo cuando los ciclistas llegaron a la última etapa de la carrera de 21 días en Madrid.

Estaba previsto que finalizara a las 19:00 hora local (17:00 GMT).

Horas antes, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, expresó su admiración por los manifestantes.

"Hoy termina la Vuelta", dijo Sánchez en un mitin del partido en la ciudad meridional de Málaga.

"Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Tras la cancelación de la carrera, continuaron los enfrentamientos con manifestantes que lanzaban botellas de agua y otros objetos a la policía. (Reporte de Guillermo Martínez y Graham Keeley, Escrito por Aislinn Laing, Editado en Español por Ricardo Figueroa)