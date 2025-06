Protestas contra redadas migratorias se extienden por todo EE.UU.

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Las protestas que surgieron en Los Ángeles por las redadas de control migratorio y que llevaron al presidente Donald Trump a movilizar tropas de la Guardia Nacional y marines han comenzado a extenderse por todo el país, y se prevén más de ellas para el fin de semana.

Desde Seattle hasta Austin y Washington D.C., los manifestantes han coreado consignas, han mostrado pancartas contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y han causado embotellamientos en avenidas del centro de distintas ciudades y frente a oficinas federales. Aunque muchas fueron pacíficas, en algunas se han producido enfrentamientos con las fuerzas del orden, y los agentes realizaron arrestos y usaron irritantes químicos para dispersar a las multitudes.

Los activistas planean realizar más manifestaciones de mayor magnitud en los próximos días, en eventos llamados “No Kings” (“Sin reyes”) que se llevarán a cabo el sábado en todo el país para coincidir con el desfile militar planeado por Trump en Washington.

El gobierno de Trump dijo que continuaría con su programa de redadas y deportaciones a pesar de las protestas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó el martes en redes sociales: “El ICE continuará haciendo cumplir la ley”.

Este es un vistazo a las protestas que surgen en todo el país:

AUSTIN

Cuatro policías de Austin resultaron heridos el lunes por la noche y las autoridades usaron irritantes químicos para dispersar a una multitud de varios cientos de manifestantes que marcharon entre el Capitolio estatal y un edificio federal que alberga una oficina del ICE. Los funcionarios estatales habían cerrado el Capitolio al público una hora antes en anticipación a la protesta.

La policía de Austin usó bolas de gas pimienta y la policía estatal lanzó gas lacrimógeno cuando los manifestantes intentaron vandalizar el edificio federal con pintura en aerosol. También comenzaron a lanzar piedras, botellas y otros objetos contra una barricada policial, dijo la jefa de policía de Austin, Lisa Davis. Tres agentes resultaron heridos por piedras “muy grandes” y otro se lastimó un hombro mientras realizaba un arresto, indicó.

La policía de Austin arrestó a 8 personas, y la policía estatal detuvo a varias más. Davis dijo que su departamento está preparado para la protesta planeada para el sábado en el centro.

“Apoyamos la protesta pacífica”, dijo Davis. “Cuando esa protesta se vuelve violenta, cuando se convierte en lanzar piedras y botellas... Eso no será tolerado. Se realizarán arrestos.” DALLAS Una protesta que convocó a cientos de personas a manifestarse en un puente de la ciudad duró varias horas el lunes por la noche antes de que la policía de Dallas la declarara una “asamblea ilegal” y advirtiera a las personas que se retiraran o enfrentarían un posible arresto. Inicialmente, la policía de Dallas publicó en redes sociales que los oficiales no interferirían con una “asamblea legal y pacífica de individuos o grupos que expresan sus derechos consagrados en la Primera Enmienda”. Pero los agentes intervinieron y los medios locales informaron haber visto a algunos miembros de la multitud lanzar objetos mientras los policías usaban gas pimienta y humo para despejar el área. Al menos una persona fue arrestada. “Protestar pacíficamente es legal”, publicó en X el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. “Pero una vez que cruzas la línea, serás arrestado.” SEATTLE Unas 50 personas se reunieron el martes frente al tribunal de inmigración en el centro de Seattle, coreando consignas al ritmo de los tambores y levantando carteles que decían “Libérenlos a Todos, Eliminen al ICE” y “No a las Deportaciones”. Inicialmente, la protesta fue pacífica, pero los manifestantes comenzaron a colocar scooters frente a las entradas del edificio antes de que llegara la policía. Mathieu Chabaud, de Estudiantes por una Sociedad Democrática de la Universidad de Washington, dijo que estaban allí en solidaridad con los manifestantes en Los Ángeles, “y para mostrar que nos oponemos al ICE en nuestra comunidad”. Se impidió que los defensores legales que normalmente asisten a las audiencias del tribunal de inmigración como observadores y para brindar apoyo a los inmigrantes entraran al edificio. Los guardias de seguridad también rechazaron a los medios. Normalmente, las audiencias están abiertas al público. SANTA ANA En Santa Ana, cerca de Los Ángeles, vehículos blindados bloquearon el martes por la mañana la carretera que conduce al Centro Cívico, donde tienen sus oficinas los agentes federales de inmigración y numerosas agencias de la ciudad y el condado. Los trabajadores recogían botellas de plástico y vidrios rotos de las manifestaciones del lunes. Pequeños fragmentos de vidrio rojo, negro y púrpura cubrían el pavimento. Los edificios cercanos y la acera estaban marcados con grafitis obscenos contra el ICE y con el nombre de Trump tachado. Un trabajador pintaba sobre los grafitis en una pared para cubrirlos. Agentes de la Guardia Nacional con uniformes de combate y rifles impedían que las personas ingresaran al área a menos que trabajaran allí. ___ Los periodistas de The Associated Press Martha Bellisle en Seattle y Amy Taxin en Santa Ana, California, contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.