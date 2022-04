Protestas de camioneros se intensifican en frontera méxico-eeuu por larga espera

Por Lizbeth Diaz y Ted Hesson

Ciudad de méxico, 12 abr (reuters) - camioneros mexicanos bloquearon el martes por segundo día consecutivo puentes fronterizos con estados unidos en protesta a una orden del gobernador de texas para aumentar inspecciones de seguridad, que han entorpecido el tránsito y generado advertencias sobre la interrupción a la cadena de suministro.

La larga espera comenzó después de que el gobernador Greg Abbott, un republicano, ordenara la semana pasada que realizaran inspecciones de seguridad más exhaustivas a vehículos que cruzan los puertos de entrada a Estados Unidos, desde México, como una medida para evitar el tráfico de personas y contrabando.

"Ayer hice 17 horas entre ir y venir, cuando normalmente hago tres horas", dijo Raymundo Galicia, un conductor mexicano durante un bloqueo al puente internacional que conecta San Jerónimo, en Chihuahua, con Santa Teresa, Nuevo México.

Es el tercer puente de la bulliciosa zona de Ciudad Juárez-El Paso que es bloqueado por conductores que han visto caer su salario desde que comenzaron los largos tiempos de espera la semana pasada.

El tránsito en un cuarto puente que conecta a Reynosa, en el estado mexicano Tamaulipas, con Pharr, Texas, también fue detenido el martes por choferes que atravesaron sus camiones en la vialidad e incluso comenzaron a hacer parrilladas del lado mexicano, según fotos vistas por Reuters.

"Me pagan lo mismo si me toma una hora o diez horas para cruzar, así que esto nos está afectando mucho", afirmó Galicia y añadió que él y sus compañeros se preparaban para cerrar más puentes internacionales si no tenían una respuesta de la autoridad y terminaban las largas filas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) de Estados Unidos dijo en un comunicado que las largas esperas se debieron a "inspecciones adicionales e innecesarias" ordenadas por Abbott y que estaban causando "impactos críticos en una cadena de suministro ya tensa".

La cancillería mexicana dijo que ya estaba en comunicación con el gobierno de Texas para encontrar alternativas que no afectaran los cruces fronterizos y rechazó la medida impuesta por Abbott ya que "perjudica de manera importante el flujo comercial".

"Comerciantes de México y Estados Unidos están perdiendo competitividad e ingresos considerables", dijo en un comunicado el martes sin dar una cifra sobre el daño.

Las nuevas medidas también enfurecieron al sector industrial que advirtió sobre la escasez de productos perecederos durante el fin de semana festivo de Semana Santa.

"Este plan está (...) exacerbando nuestra ya interrumpida cadena de suministro y paralizará una economía que depende tanto del comercio transfronterizo", publicó el martes en su cuenta de Twitter la representante estadounidense Verónica Escobar, una demócrata cuyo distrito incluye la mayor parte de El Paso.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga de México(Canacar) estimó que los retrasos tan solo en el puente Pharr dejaron pérdidas económicas de ocho millones de dólares por día por lo que pidió a Abbott retirar la orden para evitar un "colapso en el comercio internacional transfronterizo". (Reporte de Lizbeth Díaz en Ciudad de México y Ted Hesson en Washington, reporte adicional de Laura Gottesdiener en Monterrey, editado por por Alistair Bell y Adriana Barrera)