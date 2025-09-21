Protestas en Brasil contra posible amnistía a Bolsonaro e inmunidad de legisladores

Miles de personas empezaron a manifestarse este domingo en Brasil contra una iniciativa parlamentaria que amplía la inmunidad de los legisladores y un proyecto de amnistía que podría beneficiar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

Las protestas están convocadas en más de una docena de ciudades, incluyendo Rio de Janeiro, donde se espera por la tarde la presentación de tres íconos de la música popular brasileña, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, en la emblemática playa de Copacabana.

"Estamos aquí para protestar contra este Congreso, que está compuesto por criminales, asesinos, corruptos, todos vestidos de políticos, quienes están articulando una ley que los autoprotege", dijo a la AFP Aline Borges en Brasilia.

"No podemos admitir que eso se establezca en nuestro país", añadió esta ambientalista, de 34 años.

Al grito de "Sin amnistía", los manifestantes se reunían en la neurálgica Explanada de los Ministerios y luego preveían marchar al Congreso.

Algunos vestían camisas rojas del partido del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, otros se arropaban con la bandera brasileña, que en los últimos años se convirtió en insignia de los seguidores del ultraderechista Bolsonaro.

El martes, la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, aprobó una propuesta de enmienda constitucional conocida como proyecto de Blindaje, que exige que el Congreso autorice mediante voto secreto cualquier acusación penal contra diputados y senadores.

El presidente del hemiciclo, Hugo Motta, defendió el proyecto como una protección contra abusos judiciales.

La medida desató la ira de artistas brasileños y de ciudadanos en redes sociales.

La estrella del funk Anitta pidió a sus 63 millones de seguidores en Instagram imaginar "ser asesinados y que su asesino no pueda ser procesado sin autorización de sus colegas".

Gobierno de Lula, contrario

El gobierno de Lula también se opuso.

Su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, advirtió que "el crimen organizado podría infiltrarse en el Parlamento", según declaraciones al diario O Globo.

Tras la indignación provocada, varios diputados que votaron a favor de lo que los críticos han llamado "Ley de los Bandidos" pidieron disculpas en redes sociales.

Fue un "error gravísimo", "fui contra todo en lo que yo creo", dijo en Instagram la diputada Silvye Alves, asegurando que recibió presiones para votar a favor.

El enfado creció el miércoles cuando los congresistas aprobaron tramitar con carácter de urgencia otro proyecto para amnistiar a los bolsonaristas condenados por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

El texto también podría incluir un perdón a Bolsonaro, condenado por la Corte Suprema la semana pasada a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.

"Necesitamos pasar esta página de nuestra historia y aprobar la amnistía", afirmó el martes el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

Ambas propuestas enfrentan un camino espinado para su aprobación.

El senador Alessandro Vieira, encargado de la enmienda de protección a los legisladores en la Cámara Alta, ya dijo que pedirá que sea rechazada.

El presidente Lula prometió vetar la ley de amnistía y calificó el proyecto de blindaje como algo que no es el tipo de "asunto serio" del que deberían ocuparse los legisladores.

rsr/gv