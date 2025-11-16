Protestas en Filipinas contra corrupción en sistema antiinundaciones

MANILA (AP) — Cientos de miles de filipinos se reunieron el domingo en la capital en la manifestación más grande hasta ahora para exigir responsabilidad por un escándalo de corrupción en el control de inundaciones que ha implicado a poderosos miembros del Congreso y altos funcionarios del gobierno.

Varios grupos han protestado en los últimos meses tras el descubrimiento de que miles de proyectos de defensa contra inundaciones en uno de los países más propensos a tifones del mundo eran deficientes, incompletos o simplemente inexistentes.

Ingenieros gubernamentales, funcionarios de obras públicas y ejecutivos de empresas constructoras han testificado bajo juramento en audiencias del Senado y de una comisión investigadora que miembros del Congreso y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras recibieron sobornos de empresas constructoras para ayudarlas a ganar contratos lucrativos y evitar la rendición de cuentas. La mayoría negó las acusaciones.

Unos 650.000 miembros de la Iglesia Ni Cristo se unieron al inicio de la manifestación de tres días el domingo en el Parque Rizal de Manila a pesar de las lluvias intermitentes, según la policía. Muchos vestían camisetas blancas y llevaban pancartas contra la corrupción. Unas 2.000 personas, incluidos generales retirados, realizaron una protesta anticorrupción separada el domingo por la noche en el monumento "People Power" en la ciudad suburbana de Quezon.

"Estos ladrones nos han indignado mucho porque pagamos nuestros impuestos y estos funcionarios simplemente saquean el tesoro y nos roban nuestro futuro", declaró Rachel Morte, una residente de 41 años de la provincia norteña de Pampanga que se unió a la gran manifestación en Manila.

"Esperamos obtener justicia y que el dinero robado sea devuelto al pueblo", añadió.

La Iglesia es un grupo influyente que vota en bloque y es cortejado por los candidatos políticos durante las elecciones.

La policía, respaldada por el ejército, se puso en alerta máxima y desplegó a miles de efectivos para asegurar las manifestaciones del fin de semana, que fueron pacíficas, anunció el secretario del Interior Jonvic Remulla.

Durante una manifestación anticorrupción el 21 de septiembre, unos pocos cientos de manifestantes vestidos de negro lanzaron piedras, botellas y cócteles molotov a la policía cerca del palacio presidencial en Manila, hiriendo a más de 100 policías. Se han presentado denuncias penales contra 97 manifestantes.

El palacio presidencial estuvo bajo máximas medidas de seguridad durante el fin de semana, con las principales vías de acceso bloqueadas por la policía antidisturbios, contenedores de carga y alambres de púas.

El jefe de la policía nacional, el teniente general José Melencio Nartatez Jr., ordenó a las fuerzas del orden ejercer "máxima tolerancia" en las manifestaciones del domingo.

Marcos promete acción

El control de inundaciones es un tema especialmente sensible en Filipinas, uno de los países asiáticos más propensos a tifones mortales, inundaciones y clima extremo. Dos tifones dejaron al menos 259 muertos este mes, principalmente por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, y afectaron a millones de personas.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ha estado tratando de calmar la indignación pública y las protestas callejeras provocadas por el escándalo, diciendo el jueves que muchos de los poderosos senadores, diputados y empresarios adinerados implicados estarían en la cárcel para Navidad.

Marcos afirmó que una comisión investigadora independiente que creó ya ha presentado denuncias penales por corrupción y saqueo contra 37 sospechosos. También se han presentado denuncias penales contra 86 ejecutivos de empresas constructoras y nueve funcionarios del gobierno por supuestamente evadir casi 9.000 millones de pesos (US$152 millones) en impuestos.

Entre los acusados se encuentran legisladores opuestos y aliados de Marcos, incluidos el ex presidente de la Cámara de Representantes Martin Romualdez, primo del presidente y un aliado clave; y el ex presidente del Senado Chiz Escudero. Ambos han negado cualquier irregularidad.

El senador Bong Go, un aliado clave del expresidente Rodrigo Duterte, también ha sido acusado de estar involucrado en corrupción en el control de inundaciones y otros proyectos de infraestructura. Ha negado las acusaciones.

Duterte, un crítico acérrimo de Marcos, fue detenido por la Corte Penal Internacional en Holanda Bajos en marzo por cargos de crímenes de lesa humanidad debido a sus brutales represiones antidrogas.

Su hija, la actual vicepresidenta, dijo que Marcos también debería rendir cuentas y ser encarcelado por aprobar el presupuesto nacional de 2025, que asignó miles de millones para proyectos de control de inundaciones.

Ha habido llamados aislados, incluidos algunos de los partidarios de Duterte, para que el ejército retire su apoyo a Marcos, pero el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el general Romeo Brawner Jr., ha rechazado repetidamente la idea.

"Con plena convicción, aseguro al público que las fuerzas armadas no participarán en ninguna acción que viole la Constitución. No hoy, no mañana y ciertamente no bajo mi supervisión", expresó Brawner.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.