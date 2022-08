Protestas en India contra la liberación de once hombres condenados a cadena perpetua por una violación grupal

Decenas de manifestantes a favor de los derechos de las mujeres han protestado en India contra la liberación de once hombres que fueron condenados a cadena perpetua en el caso de la violación grupal de Bilkis Bano en 2002 en el marco de enfrentamientos religiosos en el estado de Gujarat.

Se han registrado protestas en más de 15 distritos del estado para exigir a las autoridades indias justicia ante la decisión tomada por un panel establecido por el Gobierno de Gujarat que aprobó el pasado 15 de agosto una solicitud de remisión de las sentencias de los once hombres, que permanecían encarcelados en Godhra, según ha recogido el diario 'The New Indian Express'.

Bilkis fue violada en grupo en el marco de la violencia desatada por el incendio de un tren en el estado de Gujarat lleno de peregrinos hindúes, que provocó la muerte de 59 personas y desencadenó una de las peores oleadas de disturbios en el país en décadas.

El Expreso de Sabarmati fue atacado por un grupo de musulmanes, tras lo que estallaron enfrentamientos que se saldaron con la muerte de más de 1.200 personas, en su mayoría musulmanas. Las autoridades estatales fueron criticadas por no esforzarse suficientemente para detener la violencia.

Una comisión de investigación creada por el Gobierno de Gujarat concluyó en 2008 que el ataque fue el resultado de una "conspiración" y exoneró al ministro principal del estado, Narendra Modi, en relación con los enfrentamientos posteriores entre musulmanes e hindúes.

Sin embargo, una investigación posterior del Tribunal Supremo estableció en 2010 que Modi adoptó una postura "parcial" y "discriminatoria" al no visitar las zonas de Ahmedabad donde hubo enfrentamientos y donde murieron un gran número de musulmanes.

La violación de Bilkis se produjo cuando la mujer, que estaba embarazada, huyó de su aldea por los disturbios, acompañada de quince familiares. A su llegada a Chapparwad, una veintena de personas les atacaron con hoces, espadas y palos. Bilkis, su madre y otras tres mujeres fueron violadas y agredidas brutalmente.

En enero de 2008, un tribunal indio condenó a once hombres por violación, asesinato, reunión ilícita y otros cargos del Código Penal indio. El tribunal absolvió a siete personas alegando falta de pruebas. Una persona murió durante el transcurso del juicio, según ha recogido 'The Indian Express'.