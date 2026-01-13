Protestas en Irán dejan cerca de 2.000 muertos: funcionario iraní

Por Elwely Elwelly

DUBÁI, 13 ene (Reuters) - Alrededor de 2.000 ⁠personas, incluido personal de ⁠seguridad, han muerto en las protestas en Irán, según declaró el martes un funcionario iraní, la primera vez ⁠que las ‌autoridades ​reconocen el elevado número de víctimas mortales de una intensa represión ​tras dos semanas de disturbios en todo el país. El funcionario ‌dijo a Reuters que lo ‌que él denominó como terroristas estaban ​detrás de las muertes tanto de manifestantes como de personal de seguridad. La fuente no dio un desglose de los fallecidos.

Los disturbios, desencadenados por la grave situación económica, han sido el mayor desafío interno a las autoridades iraníes desde hace al menos tres años y se producen en ⁠medio de la intensificación de la presión internacional tras los ataques israelíes y estadounidenses ​del año pasado.

Las autoridades clericales iraníes, en el poder desde la revolución islámica de 1979, han tratado de adoptar un doble enfoque ante las manifestaciones, calificando de legítimas las protestas por problemas económicos y aplicando al mismo tiempo una dura represión en materia ⁠de seguridad.

Asimismo, acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios ​y aseguran que las protestas fueron secuestradas por personas anónimas, a las que califican de terroristas.

Anteriormente, un grupo de derechos humanos aseguró que había cientos ‍de muertos y miles de detenidos.

Las restricciones a las comunicaciones, incluido un apagón de Internet en los últimos días, han obstaculizado el flujo de información.

Videos de enfrentamientos nocturnos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la ​semana pasada, entre ellos varios verificados por Reuters, han mostrado violentos choques con disparos y autos y edificios en llamas.

(Reporte de oficina de Dubái; escrito por Michael ‍Georgy y Angus McDowall; editado en español por Carlos Serrano)