Protestas en Irán por problemas económicos dejan varios muertos, informan medios y activistas

Por Elwely Elwelly

DUBÁI, 1 ene (Reuters) - Varias personas murieron durante los disturbios registrados en Irán la madrugada del jueves, informaron medios de comunicación iraníes y grupos de defensa de los derechos humanos, ya que las mayores protestas registradas en el país en los últimos tres años por el aumento de la inflación desataron la violencia en varias regiones.

La agencia de noticias semioficial Fars y el grupo de derechos humanos Hengaw informaron de muertes en Lordegan, ciudad del oeste de Irán. Las autoridades confirmaron una muerte en la ciudad occidental de Kuhdasht, y Hengaw informó de otra muerte en la provincia central de Isfahan.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y los servicios de seguridad suponen una escalada significativa de los disturbios que se han extendido desde que los comerciantes comenzaron a protestar el domingo por la gestión gubernamental de la caída de la moneda local y la rápida subida de los precios.

VIOLENCIA EN VARIAS CIUDADES

Fars informó que dos personas habían muerto en Lordegan en enfrentamientos entre los servicios de seguridad y lo que denominó manifestantes armados. Anteriormente había dicho que habían muerto varias personas. Hengaw afirmó que las fuerzas de seguridad mataron e hirieron a varias personas allí.

La Guardia Revolucionaria dijo que un miembro de su unidad paramilitar de voluntarios Basij había muerto en Kuhdasht y que otros 13 habían resultado heridos, y culpó a los manifestantes de aprovecharse de las protestas.

Hengaw dijo que el hombre, nombrado por los Guardias Revolucionarios como Amirhossam Khodayari Fard, había estado protestando y fue asesinado por las fuerzas de seguridad.

Hengaw también informó que un manifestante había muerto por disparos el miércoles en la provincia de Isfahan, en el centro de Irán.

Reuters no pudo verificar de inmediato ninguna de esas informaciones.

También se produjeron protestas el jueves en Marvdasht, en la provincia meridional de Fars, informó el sitio de noticias de activistas HRANA. Hengaw dijo que el miércoles se había detenido a manifestantes en las provincias occidentales de Kermanshah, Khuzestan y Hamedan.

MOMENTO CRÍTICO PARA LOS GOBERNANTES CLERICALES

Los disturbios se producen en un momento crítico para los gobernantes clericales de Irán, mientras las sanciones occidentales golpean una economía afectada por una inflación del 40% y después de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses de junio contra la infraestructura nuclear y la cúpula militar del país.

Teherán ha respondido a las protestas con una oferta de diálogo, un gesto aparentemente conciliador junto a su respuesta de seguridad.

La portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, dijo el jueves que las autoridades mantendrían un diálogo directo con representantes de sindicatos y comerciantes, pero sin dar detalles.

El Basij es una fuerza paramilitar de voluntarios leales al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Está afiliada al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que el jueves acusó a los implicados en los disturbios de Kuhdasht de "aprovecharse del ambiente de protestas populares".

CIERRE DEL GOBIERNO

Comerciantes, propietarios de tiendas y estudiantes de varias universidades iraníes llevan días manifestándose y cerrando los principales bazares. El gobierno cerró gran parte del país el miércoles al declarar un día festivo debido al frío.

En los últimos años, las autoridades han reprimido protestas por cuestiones como los altos precios, la sequía, los derechos de la mujer y las libertades políticas, a menudo con duras medidas de seguridad y numerosas detenciones.

La economía iraní lleva años sufriendo las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos y Occidente por el programa nuclear de Teherán. Las tensiones regionales desembocaron en una guerra aérea de 12 días con Israel en junio, lo que tensó aún más las finanzas del país.

El rial iraní perdió cerca de la mitad de su valor frente al dólar en 2025, y la inflación alcanzó el 42,5% en diciembre. (Reporte de Elwely Elwelly; Redacción de Angus McDowall, Nayera Abdallah; Editado en Español por Ricardo Figueroa)