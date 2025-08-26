Protestas en Israel exigen liberación de rehenes mientras ataques en Gaza matan a 16

Lod, Israel (AP) — Manifestantes en Israel incendiaron neumáticos, bloquearon carreteras y clamaron por un alto el fuego que liberaría a los rehenes que aún están en Gaza, mientras los líderes israelíes avanzaban con planes para una ofensiva que, según ellos, es necesaria para aplastar a Hamás.

La protesta se produjo mientras los palestinos en Gaza se preparaban para la ofensiva ampliada en un contexto de desplazamiento, destrucción y partes del territorio sumidas en la hambruna. También ocurrió un día después de que ataques mortales contra el principal hospital de Gaza mataran a 20 personas, incluidos médicos y periodistas, entre ellos Mariam Dagga, una periodista que trabajaba para The Associated Press.

Se espera que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, celebre una reunión del gabinete de seguridad más tarde el martes, pero no está claro si discutirá los esfuerzos de alto el fuego. Ha dicho que Israel lanzará una ofensiva ampliada en la ciudad de Gaza mientras simultáneamente busca un alto el fuego, aunque Israel aún no ha enviado un equipo negociador para discutir una propuesta sobre la mesa. Netanyahu ha dicho que la ofensiva es la mejor manera de debilitar a Hamás y devolver a los rehenes, pero las familias de los rehenes y sus partidarios han rechazado esta idea.

"Vuelvan a la mesa de negociaciones. Hay un buen acuerdo sobre la mesa. Es algo con lo que podemos trabajar", dijo Ruby Chen, el padre de Itay Chen, un ciudadano israelí-estadounidense de 21 años cuyo cuerpo está retenido en Gaza. "Podríamos cerrar un acuerdo para traer de vuelta a todos los rehenes".

Hamás capturó a 251 rehenes el 7 de octubre de 2023. La gran mayoría ha sido liberada durante los altos el fuego. Israel sólo ha rescatado a 8 rehenes con vida. Cincuenta rehenes permanecen en Gaza, y alrededor de 20 de ellos se cree que aún están vivos, según Israel.

Respondiendo a un llamado del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel para un "Día Nacional de Lucha", los manifestantes ondearon pancartas que decían "Acuerdo de Rehenes Ahora". Los familiares de los rehenes dijeron que esperan que la presión constante pueda empujar a Netanyahu y su gabinete de seguridad a comprometerse con las conversaciones de alto el fuego, pero los miembros de extrema derecha de su coalición han amenazado repetidamente con retirarse si Israel acuerda una tregua y han desestimado las demandas de los manifestantes.

"Podríamos haber terminado la guerra hace un año y haber traído a todos los rehenes y soldados a casa.

Podríamos haber salvado a rehenes y soldados, pero el primer ministro eligió, una y otra vez, sacrificar a civiles por el bien de su gobierno", dijo Einav Zangauker, cuyo hijo Matan, de 25 años, fue secuestrado de uno de los kibutz más afectados de Israel el 7 de octubre.

Los ataques continúan después del doble golpe al hospital

Las llamadas a un alto el fuego se produjeron al día siguiente de que Israel atacara el principal hospital del sur de Gaza, matando al menos a cinco periodistas y otras 15 personas, incluida Dagga, quien unos días antes había informado sobre cómo los médicos atienden a niños con desnutrición en el mismo centro.

El ataque, uno de los más mortales de la guerra contra periodistas y hospitales, provocó conmoción e indignación entre los defensores de la libertad de prensa y los palestinos, quienes lloraron a los muertos en funerales el lunes.

Fue rápidamente condenado en todo el mundo. Netanyahu lo calificó como un "desafortunado accidente" y dijo que el ejército investigaría.

La mayoría de los muertos fallecieron tras acudir al lugar de la primera explosión, solo para ser alcanzados por un segundo ataque, un ataque capturado en televisión por varias cadenas.

El ataque en el sur de Gaza se produjo mientras Israel se prepara para expandir su ofensiva en áreas densamente pobladas del norte de Gaza. El ejército de Israel quiere que las personas en hospitales, campamentos de desplazados y barrios de la ciudad de Gaza evacuen hacia el sur a las llamadas zonas seguras para poder destruir a Hamás y prevenir ataques como el del 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1200 personas y desencadenó la guerra.

16 palestinos muertos en ataques israelíes

Un día después del ataque, los ataques israelíes mataron al menos a 16 palestinos el martes, dijeron hospitales.

Funcionarios del Hospital Nasser, el Hospital Shifa y la clínica Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza informaron que entre los 16 había familias, mujeres y niños.

El Ministerio de Salud de Gaza también dijo el martes que tres adultos más murieron por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, elevando el número de muertes relacionadas con la desnutrición a 186 desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contar las muertes en esta categoría de edad. El número incluye a 117 niños desde el inicio de la guerra.

La ofensiva militar de Israel ha matado a 62.819 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran combatientes o civiles, pero afirma que alrededor de la mitad eran mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra.

Israel disputa sus cifras, pero no ha proporcionado las suyas propias.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.