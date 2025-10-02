Protestas en Marruecos exigen mejores escuelas, hospitales y renuncia del primer ministro

RABAT, Marruecos (AP) — Manifestantes liderados por jóvenes salieron a las calles de Marruecos el jueves por sexta noche consecutiva, a pesar de los temores de más violencia después de que la policía matara a tres personas la noche anterior.

Los manifestantes en al menos una docena de ciudades, incluida Casablanca, exigen mejores escuelas y hospitales, y algunos piden la dimisión del primer ministro Aziz Akhannouch.

Los llamados para su renuncia surgieron después de que la policía matara a tres personas el miércoles, cuando protestas mayormente pacíficas se convirtieron en disturbios, en los que se quemaron coches y se saquearon comercios.

Aunque el rey de Marruecos es la máxima autoridad del país, las protestas en Marruecos suelen centrarse en el gobierno encargado de llevar a cabo su agenda. El jueves, cientos corearon para que el rey Mohammed VI interviniera contra el gobierno. Las multitudes gritaban "El pueblo quiere derrocar a Akhannouch" y "¡Fuera el gobierno!", mientras las manifestaciones se desarrollaban pacíficamente.

En sus primeras declaraciones públicas, Akhannouch dijo más temprano el jueves que lamentaba las muertes del miércoles. Elogió a las fuerzas de seguridad por sus esfuerzos para mantener el orden e indicó que el gobierno estaba preparado para responder favorablemente a los manifestantes, sin detallar las reformas en discusión.

El diálogo "es la única manera de abordar los diversos problemas que enfrenta nuestro país", afirmó Akhannouch.

Tensiones en aumento

La promesa de nuevos esfuerzos para abordar las protestas se dio un día después de que las autoridades dijeran que alborotadores armados habían tomado por asalto edificios públicos, y las manifestaciones antigubernamentales mostraban pocos signos de disminuir.

Las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes el miércoles, matando a tres personas en Leqliaa, un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad costera de Agadir. El Ministerio del Interior de Marruecos dijo que los tres fueron baleados durante un intento de apoderarse de armas de la policía, aunque ningún testigo pudo corroborar el informe.

El ministerio dijo que 354 personas, en su mayoría policías, habían resultado heridas. Indicó que cientos de coches resultaron dañados, así como bancos, tiendas y edificios públicos en 23 de las provincias del país. En todo el país, aproximadamente el 70% de los manifestantes eran menores de edad, según estimaciones del ministerio.

Las manifestaciones, organizadas por un movimiento sin líder conocido como Gen Z 212 dominado por jóvenes, han tomado al país por sorpresa y son algunas de las más grandes en Marruecos en años.

A mediados de semana, parecían extenderse a nuevos lugares a pesar de la falta de permisos de las autoridades.

Frustraciones en aumento

Los participantes en las protestas de la Generación Z denuncian lo que consideran una corrupción generalizada a expensas de la gente común. A través de cánticos y carteles, han contrastado el flujo de miles de millones hacia la preparación para la Copa del Mundo 2030, mientras que muchas escuelas y hospitales carecen de fondos y permanecen en un estado lamentable.

"Primero la atención médica, no queremos la Copa del Mundo", ha surgido como uno de los estribillos más populares de la semana en la calle.

Señalando los nuevos estadios en construcción o en renovación en todo el país, los manifestantes han coreado: "Los estadios están aquí, pero ¿dónde están los hospitales?".

Las recientes muertes de ocho mujeres en un hospital público en Agadir se han convertido en un grito de protesta contra el declive del sistema de salud de Marruecos.

Marruecos también se prepara para albergar la Copa Africana de Naciones de fútbol este año, y los políticos se preparan para una elección parlamentaria en 2026, y ese vínculo ha llamado la atención sobre cómo persisten profundas disparidades en el reino del norte de África. A pesar del rápido desarrollo —según algunos indicadores—, muchos marroquíes se sienten desilusionados por su desigualdad, y las inequidades regionales, el estado de los servicios públicos y la falta de oportunidades alimentan el descontento.

"El derecho a la salud, la educación y una vida digna no es un eslogan vacío, sino una demanda seria", dijo Gen Z 212 en un comunicado.

Los funcionarios han negado priorizar el gasto en la Copa del Mundo sobre la infraestructura pública, diciendo que los problemas del sector de la salud fueron heredados de gobiernos anteriores.

Enfrentamientos y arrestos

Los cánticos amainaron cuando estalló la violencia en varias ciudades el miércoles por la noche, tras días de arrestos masivos en más de una docena de ciudades, particularmente en lugares donde los empleos son escasos y los servicios sociales son insuficientes.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha dicho que más de 1000 personas han sido detenidas, incluidas muchas cuyos arrestos fueron mostrados en video por medios locales y algunas que fueron detenidas por agentes vestidos de civil durante entrevistas en televisión en vivo.

El caos se produjo a pesar de las advertencias de las autoridades, partidos políticos en el gobierno y la oposición y los propios organizadores.

En un comunicado publicado en Discord, el movimiento de protesta Gen Z 212 imploró más temprano el miércoles a los manifestantes que se mantuvieran pacíficos y criticó las "estrategias de seguridad represivas".

Aun así, las protestas han escalado y se han vuelto más destructivas, particularmente en ciudades lejos de donde se han concentrado los esfuerzos de desarrollo en Marruecos. Medios locales y grabaciones filmadas por testigos muestran a manifestantes lanzando piedras e incendiando vehículos en ciudades y pueblos en el este y sur del país.

Oubachir informó desde Casablanca.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.