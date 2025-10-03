LA NACION

Protestas en Perú, la pose de un aficionado al fútbol y más fotos de la semana en América Latina

Protestas en Perú, la pose de un aficionado al fútbol y más fotos de la semana en América Latina
Protestas en Perú, la pose de un aficionado al fútbol y más fotos de la semana en América LatinaEduardo Verdugo - AP

Agentes de la policía se enfrentaron a manifestantes antigubernamentales en una protesta en Perú. Un joven aficionado al fútbol posó para una foto en el arranque del Mundial Sub-20 de la FIFA. Investigadores estudiaron mosquitos portadores de wolbachia, una bacteria que bloquea el dengue, en Campinas, Brasil.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Matías Delacroix en la Ciudad de Panamá.

