Protestas frente a la Casa Blanca por blitz en Venezuela

Más de cien personas se congregaron esta tarde frente a la Casa Blanca con carteles amarillos que rezaban "No a la guerra de EEUU en Venezuela", "Sin sangre por petróleo" y "EEUU, fuera de Latinoamérica". Los manifestantes corearon consignas y ondearon banderas venezolanas.

Algunos oradores advirtieron contra la intervención estadounidense en general, citando Irak y Afganistán. En tanto, el presidente se encuentra en Mar-a-Lago.

La manifestación en Washington, organizada por el Partido para el Socialismo y la Liberación, forma parte de una ola de protestas que se está llevando a cabo en más de 70 ciudades estadounidenses. En Nueva York, una multitud se congregó en Times Square, frente a la Oficina de Reclutamiento del Ejército de EEUU, con pancartas contra la guerra en Venezuela.

En Boston, los manifestantes corearon "­No más sangre por petróleo! ­Fuera las manos del suelo venezolano!" y portaron carteles que decían "El problema no es Venezuela. Es el Imperio" y "No a la guerra en Venezuela".

En Minneapolis, una multitud desafió el frío para protestar, ondeando la bandera venezolana y sosteniendo carteles con la inscripción "Libertad para el presidente Maduro". También se llevaron a cabo protestas más pequeñas en Atlanta, y se planean otras en Chicago y Los Ángeles esta noche. (ANSA).