Protestas por prohibición de redes sociales deja al menos 19 muertos en Nepal

Por Gopal Sharma

KATMANDÚ, 8 sep (Reuters) -

Disturbios provocaron el lunes la muerte de al menos 19 personas en Nepal, según las autoridades, mientras la policía disparaba gases lacrimógenos y balas de goma en la capital contra los manifestantes que intentaban irrumpir en el Parlamento, enfadados por el cierre de las redes sociales y la corrupción.

Algunos de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, entraron por la fuerza en el complejo del Parlamento en Katmandú rompiendo una barricada, dijo un funcionario local, prendieron fuego a una ambulancia y lanzaron objetos contra las filas de policías antidisturbios que custodiaban la legislatura.

"La policía ha disparado indiscriminadamente", dijo un manifestante a la agencia de noticias ANI. "Dispararon balas que no me alcanzaron a mí, pero sí a un amigo que estaba detrás de mí. Le dieron en la mano".

Más de 100 personas, entre ellas 28 policías, estaban recibiendo tratamiento médico por sus heridas, dijo a Reuters el agente de policía Shekhar Khanal. Los manifestantes trasladaban a los heridos al hospital en motocicletas.

Otras dos personas murieron cuando las protestas en la ciudad oriental de Itahari se tornaron violentas, según la policía.

El primer ministro, K.P. Sharma Oli, convocó una reunión de emergencia del gabinete para debatir los disturbios, que estallaron después de que miles de jóvenes, muchos de ellos vestidos con sus uniformes escolares o universitarios, salieron a la calle a primera hora del lunes.

Muchos portaban banderas y pancartas con lemas como "Acabemos con la corrupción y no con las redes sociales" y "Jóvenes contra la corrupción", mientras marchaban por Katmandú.

Los organizadores de las protestas, que se han extendido a otras ciudades del país del Himalaya, las han denominado "manifestaciones de la Generación Z". Afirman que las protestas reflejan la frustración generalizada de los jóvenes ante la actuación del Gobierno para atajar la corrupción e impulsar las oportunidades económicas.

La decisión del Gobierno de bloquear el acceso a varias plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, la semana pasada, ha avivado la ira entre los jóvenes. Cerca del 90% de los 30 millones de nepalíes utilizan Internet.

Las autoridades dijeron que impusieron la prohibición porque las plataformas no se habían registrado ante las autoridades en una campaña contra el uso indebido, incluidas las cuentas falsas de redes sociales usadas para difundir discursos de odio, noticias falsas y cometer fraude. (Información de Gopal Sharma; edición de YP Rajesh y Helen Popper; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Javier López de Lérida)