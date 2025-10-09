Protestas propalestinas añaden tensión al Italia-Israel, decisivo para la Azzurra en su camino al Mundial

A la ya delicada posición de Italia para clasificar directamente al Mundial 2026, se añade la presión por las protestas propalestinas ante su partido clasificatorio contra Israel, previsto el próximo martes en Udine.

Italia fue el escenario el fin de semana de algunas de las manifestaciones más numerosas en Europa contra la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 y que ha entrado en su tercer año.

El viernes, con motivo de una jornada de acción en apoyo a los palestinos, manifestantes se acercaron al centro de entrenamiento de la selección italiana en Florencia para exigir que este partido sea cancelado.

Pese a que Italia visita el sábado a Estonia, todo el interés mediático de la Azzurra está en el partido del martes, pese a que sólo se han vendido 4000 boletos.

Udine, una pequeña ciudad al noreste de Italia, fue elegida como sede del partido para limitar posibles desórdenes públicos.

La ciudad ya fue la sede del último encuentro contra Israel, un partido de Liga de Naciones en septiembre de 2024.

Aquel encuentro se celebró sin incidentes, aunque rodeado por un masivo dispositivo de seguridad, que incluía a soldados en el techo del estadio.

Pero la amenaza de protestas mucho más numerosas y problemáticas han llevado al alcalde de la ciudad, Alberto Felice De Toni, a pedir que el partido se posponga.

Situación "muy triste"

Esta semana, el seleccionador de Italia Gennaro Gattuso declaró que la situación en Gaza era "muy triste" y lamentó una atmósfera difícil en un partido que es clave para las esperanzas de Italia de clasificar al Mundial, tras dos ediciones sin participar.

"Habrá 10.000 personas fuera del estadio y entre 5000 y 6000 dentro", anticipó el seleccionador de los Azzurri. "Queremos clasificarnos para la Copa del Mundo y hubiera preferido jugar este partido en casa frente a un público entusiasta como fue el caso hace un mes en Bérgamo (durante la victoria 5-0 contra Estonia)", continuó.

Una tarea que ya es suficientemente compleja sin la presión externa por jugar contra Israel, dada su delicada situación para clasificar directamente al Mundial: sólo los campeones de los grupos tienen garantizado un boleto a la competición.

Italia ocupa la segunda posición, igualada en nueve puntos con Israel y a seis unidades del líder Noruega.

Eso sí, la Azzurra ha disputado un partido menos que esos dos rivales.

La amplia diferencia de goles de Noruega, que aventaja en 16 dianas a Italia, significa que los hombres de Gatusso solo pueden alcanzar el liderato si ganan sus cuatro partidos restantes y si Erling Haaland y sus compañeros sufren un resbalón antes de visitar San Siro en noviembre.

Si no se dan esas condiciones, será segunda posición y solo el repechaje permitiría a Italia jugar el próximo Mundial, una fase que ha sido escenario de sus pesadillas en las dos últimas ediciones.

Especialmente dolorosa fue la última, en la que Italia quedó fuera del Mundial 2022 pese a haberse proclamado campeona de Europa un año antes.

