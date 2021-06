Proton produce H2 a partir de yacimientos petrolíferos y aumenta su escala

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--jun. 9, 2021--

El pasado fin de semana, Proton Technologies procedió a cargar un remolque con hidrógeno comprimido producido en su campo petrolífero.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210609005749/es/

Proton Technologies Canada team members pose in front of a new tube trailer (Photo: Business Wire)

«Conforme vayamos creciendo, parece probable que los costos se sitúen por debajo de los 25 centavos de dólar por kg de H2», afirma el presidente y director ejecutivo, Grant Strem.

El proceso para extraer el hidrógeno consiste en inyectar oxígeno y CO2 en antiguos yacimientos petrolíferos como el que pudo adquirir Proton tras dejar de operar el primero por declararse en quiebra. Por lo general, los grandes yacimientos petrolíferos conservan la mayor parte de su petróleo cuando se abandonan. Como en el motor de un coche, la oxidación de los hidrocarburos libera energía.

Este proceso libera hidrógeno dentro del campo petrolífero. La inyección de flujos de residuos ricos en iones convierte el CO2 en carbonato, lo que produce más hidrógeno y deja el carbono inmovilizado en el subsuelo. «Nuestro hidrógeno debería tener, en última instancia, una intensidad de emisión (de carbono) muy inferior a cero, ya que podemos inyectar enormes volúmenes de CO2 con oxígeno», añadió el Sr. Strem.

«Habitualmente, los grandes yacimientos petrolíferos antiguos están ubicados junto a infraestructuras de gran envergadura, como líneas eléctricas, perforaciones, carreteras, ciudades y oleoductos, por lo que podemos evitar nuevas alteraciones medioambientales y mayores costos en comparación con el resto de alternativas», afirma el director de operaciones Setayesh Afshordi.

El objetivo de la empresa Proton Canada es suministrar el 10 % de la energía total del planeta en 2040. Para ello, se necesita casi el 10 % de los recursos petrolíferos de Canadá, si partimos de un plazo de producción de 50 años, aunque también está previsto obtener una parte en el Mar del Norte. Proton Technologies ya ha vendido licencias en más de 20 países.

«En Proton Technologies buscamos crecer y proliferar lo más rápidamente posible, porque queremos ayudar a erradicar la crisis de la contaminación atmosférica, al tiempo abaratamos el precio de la energía y obtenemos beneficios importantes. Por ejemplo, no creo que se pueda curar el cáncer mientras exista la contaminación atmosférica. Proton está de acuerdo con la teoría del palo y la zanahoria en lo que respecta a la descarbonización pero, en comparación con la forma en que utilizamos los yacimientos petrolíferos para obtener energía en la actualidad, es sencillamente mucho más eficiente oxidar los hidrocarburos en los depósitos a presión en los que la misma naturaleza los introdujo», añadió el Sr. Strem.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210609005749/es/

CONTACT: Ted Flitton

ted@proton.energy

www.proton.energy

Keyword: europe north america canada

Industry keyword: other energy oil/gas alternative energy public relations/investor relations energy communications logistics/supply chain management transport

SOURCE: Proton Technologies

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 06/09/2021 12:55 pm/disc: 06/09/2021 12:56 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210609005749/es

AP