Provincia argentina aprueba proyecto minero de PSJ Cobre Mendocino

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - La Cámara de Senadores de la provincia argentina de Mendoza aprobó el martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera del proyecto PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, en la localidad de Uspallata.

La aprobación se desarrolló en medio de un clima tenso ante manifestaciones de sectores que se oponen a la minería que se encontraban concentradas en las inmediaciones de la Legislatura.

"Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética", dijo el Gobernador provincial Alfredo Cornejo en su cuenta social X.

El proyecto minero cuenta con una inversión inicial total proyectada de US$600.000.000 y una producción promedio de 40.000 toneladas anuales de cobre fino.

Tras la aprobación el emprendimiento "se convierte en el primer desarrollo metalífero de gran escala en recibir luz verde legislativa en Mendoza en más de dos décadas", dijo la Secretaría de Minería.

"La reactivación de este sector es fundamental para la generación de divisas, la creación de empleo de calidad y el impulso de la economía regional y nacional", agregó.

Argentina no produce cobre, un mineral clave para la transición energética, desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018, pero tiene proyectos de clase mundial con un enorme potencial.

El proyecto de cobre PSJ Cobre Mendocino es impulsado por la suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Alberdi Energy.

