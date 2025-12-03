Provincia argentina de Santa Fe colocará bonos por hasta US$1.000 millones en Estados Unidos: fuente
BUENOS AIRES, 3 dic (Reuters) - La provincia argentina de Santa Fe colocará esta semana bonos en Estados Unidos por hasta US$1.000 millones para financiar obras productivas, de salud y de seguridad, dijo el miércoles una fuente del Ministerio de Economía de la provincia.
"El lunes comenzaron las conversaciones con inversionistas y el jueves ya estarán emitidos los bonos", dijo la fuente a Reuters y añadió que cuando empiecen a cotizar los bonos se definirán la tasa y el monto a tomar.
Fuentes del mercado estiman que el bono tendrá una duración de entre siete años y medio y nueve años. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)
