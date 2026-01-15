LA NACION

Provincia canadiense terminará programa de descriminalización de drogas

La provincia canadiense de Columbia Británica (oeste) anunció el miércoles que no renovará un programa pionero y controversial de descriminalización de drogas, debido a que no produjo el resultado buscado, de...

Provincia canadiense terminará programa de descriminalización de drogas
Provincia canadiense terminará programa de descriminalización de drogas

La provincia canadiense de Columbia Británica (oeste) anunció el miércoles que no renovará un programa pionero y controversial de descriminalización de drogas, debido a que no produjo el resultado buscado, de que más usuarios buscaran atención en salud.

En 2023, el gobierno federal de Canadá autorizó a la provincia occidental ejecutar un programa piloto de despenalización de tres años que permitía la posesión personal de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras.

"Este piloto fue diseñado como un ensayo de tiempo limitado, con seguimiento continuo incorporado para que pudiéramos entender qué estaba funcionando", dijo a periodistas la ministra de Salud de Columbia Británica Josie Osborne, pero "no arrojó los resultados que esperábamos".

El proyecto fue diseñado como respuesta a la devastadora crisis de opioides que azotó particularmente a grandes ciudades de Columbia Británica, como Vancouver.

Bajo este plan, adultos de la provincia estaban protegidos de ser arrestados o enfrentar cargos por la posesión de hasta 2,5 gramos de drogas duras.

En cambio, a quienes la policía encontrara portando pequeñas cantidades de drogas se les proporcionaba información sobre cómo acceder a ayuda médica para la adicción.

La ministra dijo a periodistas que la provincia no buscaría permiso de Ottawa para extender el programa.

"Nuestra intención era clara: hacérselo más fácil a las personas que están luchando contra la adicción, para que vengan y busquen ayuda", añadió.

Aseguró que la provincia aún ve la drogadicción como un problema de salud pública, no como algo que deba ser solucionado por el sistema de justicia criminal, y que buscaría nuevas formas para ayudar a los usuarios a acceder a la atención.

El programa de despenalización de Columbia Británica fue el primero en Canadá y siguió una iniciativa similar en el estado estadounidense de Oregón.

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...