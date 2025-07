Próx.-AMP.- Israel achaca a una avería técnica su ataque con diez muertos en un centro de distribución de agua en Gaza

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos diez palestinos —incluidos seis niños— han muerto y 16 han resultado heridos por un ataque israelí contra un punto de distribución de agua en un campo de refugiados del centro de Gaza que las Fuerzas Armadas israelíes atribuyen a una "avería técnica" del proyectil empleado. El ataque ha ocurrido esta mañana al noroeste del céntrico campo de refugiados de Nuseirat, según han informado fuentes médicas a la agencia oficial de noticias palestina Wafa. El hospital Al Awda ha concretado que hay seis niños entre los fallecidos y siete menores de edad entre los heridos. Las Fuerzas Armadas israelíes han atribuido el ataque a una "avería técnica" en el marco de una operación contra Yihad Islámica. "Hoy se ha llevado a cabo un ataque contra un miembro de la organización Yihad Islámica en el centro de la Franja de Gaza. Debido a una avería técnica de la munición ha impactado a una decena de metros de distancia del objetivo", ha explicado el Ejército en un comunicado citado por el diario 'The Times of Israel'. "El incidente está siendo investigado (...). Las Fuerzas de Defensa de Israel lamentan cualquier daño causado a no combatientes", subraya el comunicado militar, que destaca que emplea "todos los medios para minimizar los daños entre civiles". Otras 19 personas han fallecido en las horas previas, también por ataques israelíes, según médicos palestinos, en bombardeos efectuados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante la madrugada. Una decena de ellos también han muerto en Nuseirat, esta vez en un ataque israelí contra un domicilio familiar. Otros cinco ciudadanos murieron y otros resultaron heridos en un bombardeo que tuvo como objetivo una casa en la calle Hamid, al oeste de la ciudad de Gaza. En el barrio de Sabra, también en la ciudad de Gaza, una niña murió y varios ciudadanos resultaron heridos después de que una casa fuera atacada cerca de la Mezquita del Complejo Islámico. En el sur de la Franja de Gaza, el Complejo Médico Nasser anunció la muerte de tres civiles como resultado de un bombardeo que tuvo como objetivo una tienda de campaña para personas desplazadas en la zona de Al Mauasi, al oeste de Jan Yunis.