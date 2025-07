Próx.-AMP.-ONG israelíes piden a la comunidad internacional medidas "inmediatas" para detener el "genocidio" en Gaza

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - Dos ONG israelíes han pedido este lunes a la comunidad internacional medidas "inmediatas" para detener el "genocidio" en la Franja de Gaza tras publicar sendos informes en los que analizan la destrucción "deliberada y sistemática" del enclave palestino. "Un análisis de la política israelí en Gaza y sus terribles consecuencias, junto con declaraciones de altos cargos políticos y comandantes militares sobre los objetivos del ataque, lleva a la conclusión inequívoca de que Israel está tomando medidas coordinadas y deliberadas para destruir la sociedad palestina en la Franja de Gaza. En otras palabras: Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza", reza el informe de B'Tselem. En este sentido, las ONG acusan a líderes europeos y de Estados Unidos de abstenerse de tomar "medidas eficaces para detener la aniquilación y la violencia" en Gaza, incluyendo a través de declaraciones sobre el derecho a la autodefensa de Israel o con el envío de armas y municiones. De la misma forma, la ONG Médicos por los Derechos Humanos en Israel (PHRI) ha indicado que pese a las normas jurídicas internacionales Israel no ha cumplido con sus obligaciones, por lo que es deber de las comunidades humanitarias de todo el mundo "actuar" ante la destrucción del sistema sanitario en Gaza. Las dos ONG, las primeras organizaciones israelíes en acusar formalmente a Israel de cometer un "genocidio", han analizado en dos informes los ataques contra instalaciones civiles, sanitarias, educativas, religiosas y culturales, así como el desplazamiento masivo de la población, las miles de muertes por los bombardeos y la privación de alimentos a la población, entre otras. "Es un intento claro y explícito de destruir la sociedad palestina en Gaza y crear condiciones de vida catastróficas que impidan la continuidad de esta sociedad en Gaza. Esa es precisamente la definición de genocidio", reza el texto de B'Tselem. Amnistía Internacional La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha considerado que esta declaración en la que las dos ONG dicen "alto y claro, basándose en una meticulosa documentación e investigación", que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza "es "otro hito" en los esfuerzos de la comunidad de Derechos Humanos para exigir responsabilidades a autoridades israelíes por sus crímenes contra los palestinos. "En medio de los continuos esfuerzos del Gobierno israelí por reprimir el trabajo de las organizaciones palestinas e israelíes de Derechos Humanos, estas publicaciones han exigido valentía y un compromiso inquebrantable con la justicia y la rendición de cuentas", ha manifestado. Además, ha pedido a la comunidad internacional que tenga en cuenta sus conclusiones y las "traduzca" en acciones para detener el genocidio israelí contra la población palestina en Gaza, así como para poner fin a la ocupación de los territorios palestinos y "desmantele su sistema de apartheid contra todos los palestinos cuyos derechos Israel controla". En este sentido, ha recordado que la publicación de ambos informes coincide con el inicio de la conferencia de la ONU sobre Palestina en Nueva York, por lo que "sus inequívocas conclusiones refuerzan el ineludible llamamiento a los Estados participantes para que reconozcan las acciones de Israel como lo que son". "Los Estados conocen sus obligaciones. No hay más tiempo para debates performativos: deben tomar medidas urgentes y efectivas para poner fin a la impunidad de Israel por sus violaciones de Derechos Humanos contra los palestinos y detener su genocidio, apartheid y ocupación ilegal", ha argüido. Por ello, ha sostenido que "los Estados no deben perder otra oportunidad para cambiar de rumbo, restaurar la fe en el Derecho Internacional y permitir que los palestinos inicien su proceso de recuperación", alegando que "los palestinos ya han sufrido daños irreversibles; los horrores infligidos requerirán generaciones para recuperarse". Callamard ha hecho hincapié en que el informe de B'Tselem se basa en un amplio trabajo realizado durante décadas para documentar los crímenes de Israel bajo el Derecho Internacional y demostrar el manto de inmunidad que ha protegido a las autoridades israelíes. Así, ha considerado que las conclusiones sobre Cisjordania "son particularmente contundentes e ilustran la importancia de compaginar el llamamiento para detener el genocidio con exigencias para poner fin a la ocupación. Por otro lado, el informe de Médicos por los Derechos Humanos en Israel (PHRI) documenta exhaustivamente la destrucción deliberada y sistemática del sistema sanitario en la Franja por parte de Israel: "Su desgarrador análisis expone claramente cómo el daño y la destrucción del sistema de salud en Gaza no son simplemente una consecuencia de la guerra, sino parte de una política deliberada y calculada para destruir vidas palestinas en Gaza, lo que equivale a un genocidio".